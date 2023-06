Sabrina Sato não fica quieta e fala sobre affair com ex-BBB: 'Sem tempo'

Após boatos de romance com Paulo André, Sabrina Sato se pronuncia e faz afirmação sobre sua intimidade

A apresentadora Sabrina Sato não ficou quieta e se pronunciou após a notícia de que ela estaria vivendo um affair com o ex-BBB Paulo André. Nesta quinta-feira, 01, foi divulgado que os dois estariam se conhecendo melhor e frequentando um a casa do outro.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, a artista global estaria recebendo visitas do atleta em sua cobertura, em São Paulo. Inclusive, ele teria sido visto no condomínio da musa indo em direção ao local. Diante das afirmações, Sabrina Sato resolveu falar em sua rede social.

Toda arrumada, usando um vestido curtinho amarelo e laranja em degradê, a musa esbanjou seu corpaço escultural com muita beleza e esclareceu seu status atual. "Semana toda gravando, trabalhando, cuidando da minha família e sem tempo pra pegar ninguém", declarou.

Nos comentários da publicação, os seguidores se divertiram com a frase. "Legenda, foto e pessoa perfeitas", escreveram. "kkk linda", riram da situação.

É bom lembrar que recentemente, a famosa anunciou o fim de seu relacionamento com o ator Duda Nagle, com quem teve a filha, Zoe Sato, de quatro anos. Nos últimos dias, eles foram vistos em um carro com a pequena a caminho da escola. Em 2016, ela conheceu o pai de sua herdeira e no mesmo ano foram morar juntos. Em 2018, eles ficaram noivos e meses depois anunciaram a gravidez de Zoe. Após sete anos, os papais da pequena resolveram se separar, mas continuam uma relação amigável.

Sabrina Sato fala sobre vida de solteira dois meses após separação de Duda Nagle

A apresentadora e influenciadora digital Sabrina Sato decidiu abrir seu coração para falar sobre como está vivendo sua vida de solteira. A famosa terminou seu relacionamento com Duda Nagle depois de sete anos de união, e falou sobre o momento de maturidade e de autoconhecimento.

“Querendo ou não a gente acaba amadurecendo e a saída é você se conhecer mais, se amar mais, acreditar mais em você e fazer companhia para você, para sua filha e para a sua família. Então, acho que estou em um momento de me descobrir (...)”, contou a apresentadora, em uma entrevista para o TV Fama, que vai ao ar ainda nesta quarta-feira, 31.

“Está sendo maravilhoso, estou curtindo bastante esse momento e pronta, não pronta para viver novas experiências, mas estou pronta, livre e me divertindo”, explicou a famosa, que diz estar aproveitando sua fase atual. Além disso, Sabrina aproveitou para falar sobre a parceria com João Vicente de Castro, seu ex-namorado.

“Nos encontramos muito, porque trabalhamos juntos e é sempre bom estar com o João. Ele é uma pessoa que tenho um carinho muito grande, um grande amigo que quero muito bem e a gente se diverte demais”, disse a famosa.