Será? Sabrina Sato e Paulo André estariam vivendo romance

Sabrina Sato e Paulo André estariam vivendo affair ''leve e sem compromisso'', com visitas em casa; entenda

Novo casal na área de ex-BBBs? Sabrina Sato e Paulo André estariam vivendo um romance "leve e sem compromisso", segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL. Nesta quinta-feira, 01, o jornalista soltou a notícia e pegou a todos de surpresa.

A apresentadora estaria se envolvendo com o atleta, que integrou o elenco do BBB 22. Segundo fontes do colunista, eles já ficaram algumas vezes e Paulo André estaria frequentando a cobertura da global, assim como ela estaria indo à casa dele.

Inclusive, o moço já foi visto entrando algumas vezes no condomínio de Sabrina Sato, sempre em direção à cobertura da apresentadora, em São Paulo. Até mesmo familiares de Sabrina já o viram no local.

"Eles estão ficando. Não foi uma única vez, está rolando. Recentemente até pediram para fazer uma foto juntos num evento. Mas era estratégia para despistar, apenas para mostrar que são 'conhecidos'", entregou a fonte para Lucas.

Sabrina Sato então negou o romance para o jornalista: "Não existe nada, não. Nada mesmo". Contudo, ela não explicou o motivo de Paulo André ter sido visto em seu condomínio. Existe a hipótese de estar negando o romance por conta de seu novo programa com seu ex, João Vicente, que também é alvo dos fãs de shipparem como novo affair dela.

É bom lembrar que recentemente, a famosa anunciou o fim de seu relacionamento com o ator Duda Nagle, com quem teve a filha, Zoe Sato, de quatro anos. Nos últimos dias, eles foram vistos em um carro com a pequena a caminho da escola.

Paulo André também tem um filho, de quase dois anos. O herdeiro, que leva seu nome, é fruto do relacionamento que teve com Thays Andreata. Quando participou da edição do BBB 22, o atleta já não estava mais com a moça e até se envolveu com Jade Picon na casa.

Sabrina Sato fala sobre vida de solteira dois meses após separação de Duda Nagle

A apresentadora e influenciadora digital Sabrina Sato decidiu abrir seu coração para falar sobre como está vivendo sua vida de solteira. A famosa terminou seu relacionamento com Duda Nagle depois de sete anos de união, e falou sobre o momento de maturidade e de autoconhecimento.

“Querendo ou não a gente acaba amadurecendo e a saída é você se conhecer mais, se amar mais, acreditar mais em você e fazer companhia para você, para sua filha e para a sua família. Então, acho que estou em um momento de me descobrir (...)”, contou a apresentadora, em uma entrevista para o TV Fama, que vai ao ar ainda nesta quarta-feira, 31.

“Está sendo maravilhoso, estou curtindo bastante esse momento e pronta, não pronta para viver novas experiências, mas estou pronta, livre e me divertindo”, explicou a famosa, que diz estar aproveitando sua fase atual. Além disso, Sabrina aproveitou para falar sobre a parceria com João Vicente de Castro, seu ex-namorado.

“Nos encontramos muito, porque trabalhamos juntos e é sempre bom estar com o João. Ele é uma pessoa que tenho um carinho muito grande, um grande amigo que quero muito bem e a gente se diverte demais”, disse a famosa.