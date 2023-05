Sabrina Sato surge com o ex-namorado, João Vicente, em evento

Recém-separada, Sabrina Sato posa com seu ex-namorado, João Vicente de Castro, em evento na cidade de São Paulo

A apresentadora Sabrina Sato (42) marcou presença em um evento de moda na noite de terça-feira, 30, e surpreendeu ao posar com o ex-namorado, o ator João Vicente de Castro (40). Os dois apareceram abraçados na hora de posar para as fotos e capricharam nas poses.

Durante o evento, os dois deixaram claro que são apenas amigos e continuam se admirando mesmo após o término do relacionamento há tantos anos. Eles namoraram entre 2013 e 2015. Em recente participação no programa Papo de Segunda, do GNT, ela falou sobre o término deles. “Quem ama liberta o outro, e a gente fez isso. A gente foi conversando até sobre nosso fim. O problema é quando chega ao ponto de não querer ver a pessoa na sua frente”, contou.

Atualmente, os dois se preparam para um trabalho juntos. Sabrina e João vão comandar o reality de relacionamento Let Love, do Multishow e Globoplay. Tanto que ela já falou sobre a parceria deles há poucos dias. “O novo reality vai ser incrível, vai ser sobre amor, é uma forma linda de você conhecer as pessoas e você se conectar com elas. [Trabalhar] com o João é sempre uma festa, né? Ele é maravilhoso, a gente se dá muito bem, a gente tem uma química boa, uma troca boa e vocês vão poder acompanhar tudo isso”, disse ela, segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

Fotos: Van Campos / AgNews

Sabrina Sato mostra imagens do seu treino

A apresentadora Sabrina Sato (42) mostrou um dia do seu treino na academia! Nesta semana, a estrela gravou um vídeo com momentos de sua atividade física ao lado do seu personal trainer na academia do seu prédio e mostrou que está com o corpo sarado.

Para a ocasião, ela surgiu com um conjunto de top e calça justos ao corpo e ainda deixou a barriga reta à mostra. A estrela surgiu fazendo vários exercícios e até rebolou na frente do espelho para começar o dia com alegria.