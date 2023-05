Magérrima, Sabrina Sato ostenta a barriga reta na academia: 'Gatíssima'

Solteira e magérrima, Sabrina Sato exibe momentos do seu treino na academia e até rebola na frente do espelho

A apresentadora Sabrina Sato (42) começou a semana com o seu treino em dia na academia! Nesta segunda-feira, 22, a estrela gravou um vídeo com momentos de sua atividade física ao lado do seu personal trainer na academia do seu prédio e mostrou que está com o corpo sarado.

Para a ocasião, ela surgiu com um conjunto de top e calça justos ao corpo e ainda deixou a barriga reta à mostra. A estrela surgiu fazendo vários exercícios e até rebolou na frente do espelho para começar o dia com alegria.

Nos comentários, Sato foi muito elogiada por sua beleza. “Gatíssima”, disse um seguidor. “Diva, inspiração”, declarou outro. “Linda de viver”, afirmou mais um.

Vale lembrar que Sabrina Sato está solteira há pouco tempo. Ela terminou o relacionamento de sete anos com Duda Nagle (40), que é o pai de sua filha, Zoe (4), e ainda não engatou um novo romance. Recentemente, a apresentadora respondeu perguntas dos fãs nas redes sociais sobre a sua vida. Ela contou que tem o apoio de sua família e amigos em sua atual fase de vida. "Iluminadas são as pessoas que me aguentam. Minha família, amigos, vocês. Todo mundo que me dá muito carinho e isso é muito importante. Eu tenho muita sorte de ser rodeada de pessoas amorosas", disse ela.

E completou: "Mas eu também procuro cuidar da minha cabecinha... fazendo análise, estudando muito. E além de cuidar da nossa cabeça, eu acho muito importante lembrar de cuidar do nosso espírito também. E ter em mente... Eu sou muito otimista. Se a gente tá passando por um período muito difícil, que não tá tão bom assim... Tudo vai melhorar. Sempre depois da tempestade vem o sol".

