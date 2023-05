Sabrina Sato abre o jogo sobre projeto com o ex-namorado, João Vicente: 'Química boa'

Sabrina Sato conta sobre proximidade com o ex-namorado, João Vicente, em novo projeto na TV e fala sobre sua fase solteira

A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu ao comentar sobre a parceria com o ex-namorado, o ator e apresentador João Vicente, na TV. Eles vão apresentar um novo reality show juntos na TV fechada e ela elogiou o rapaz ao falar sobre a convivência deles.

“O novo reality vai ser incrível, vai ser sobre amor, é uma forma linda de você conhecer as pessoas e você se conectar com elas. [Trabalhar] com o João é sempre uma festa, né? Ele é maravilhoso, a gente se dá muito bem, a gente tem uma química boa, uma troca boa e vocês vão poder acompanhar tudo isso”, disse ela no SPFW, segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

Além disso, Sato comentou sobre a sua fase solteira após terminar o relacionamento com Duda Nagle, que é o pai de sua filha, Zoe. "Ah, eu acho que a nova fase tá igual as outras. Eu procuro levar a vida de uma forma muito natural, de forma muito espontânea. É claro que eu crio expectativas, é claro que eu tenho sonhos, é claro que eu me planejo, mas eu deixo também tudo acontecer de uma forma natural, não criar demais expectativas, porque eu gosto também quando a vida surpreende a gente", disse ela.

Sabrina Sato exibe boa forma na academia

A apresentadora Sabrina Sato (42) mostrou um dia do seu treino na academia! Nesta semana, a estrela gravou um vídeo com momentos de sua atividade física ao lado do seu personal trainer na academia do seu prédio e mostrou que está com o corpo sarado.

Para a ocasião, ela surgiu com um conjunto de top e calça justos ao corpo e ainda deixou a barriga reta à mostra. A estrela surgiu fazendo vários exercícios e até rebolou na frente do espelho para começar o dia com alegria.