Samara Felippo presta depoimento sobre caso de racismo contra sua filha

Advogada da atriz Samara Felippo fala sobre o boletim de ocorrência e o depoimento da atriz após a filha ser vítima de racismo na escola

A atriz Samara Felippo esteve em uma delegacia de São Paulo nesta terça-feira, 30, para prestar um depoimento ao abrir um boletim de ocorrência contra as alunas que tiveram atitude racista contra sua filha na escola. Assim, a advogada dela, Thaís Cremasco, falou com a CBN sobre o assunto.

Ela explicou a necessidade do depoimento. "O boletim de ocorrência foi feito através da delegacia online e a Samara então foi chamada para prestar esclarecimentos, para prestar o depoimento relacionado aos atos racistas sofridos pela filha dela. A menor não comparece na delegacia, não há necessidade de ela comparecer na delegacia no dia de hoje", afirmou ela, e completou: "A previsão é de que demore em torno de uma hora e meia, duas horas, e posteriormente a Samara vai decidir se vai entrar com ação também na esfera cível, entrar com ação de indenização contra essas famílias que de alguma forma contribuíram para que essa situação acontecesse dentro da escola".

A escola informou que realizou uma suspensão por tempo indeterminado das alunas envolvidas no caso de racismo.

Entenda o caso:

No último sábado, 27, a atriz Samara Felippo denunciou um caso de racismo sofrido por sua filha mais velha, de 14 anos, em escola de alto padrão em São Paulo. Em entrevista ao G1, a famosa contou que duas alunas arrancaram as folhas do caderno da garota, que é negra, e escreveram uma ofensa de cunho racial em uma das páginas.

Na conversa, Samara deu detalhes sobre como aconteceu o caso. "Todas as páginas, de um trabalho de pesquisa, elaborado, caprichado, valendo nota, feito por ela, foram arrancadas violentamente e dentro do caderno havia a frase [racista]. O caderno já está em minhas mãos e um novo caderno já foi dado a minha filha", relatou a atriz.

A artista também contou como se sentiu ao descobrir a situação com sua filha. "Ainda estou digerindo tudo e talvez nunca consiga, cada vez que olho o caderno dela ou vejo ela debruçada sobre a mesa refazendo cada página dói na alma. Choro. É um choro muito doído. Mas agora estou chorando de indignação também", desabafou.

Segundo o G1, que encontrou em contato com a escola, as alunas que cometeram a agressão foram suspensas em tempo indeterminado. Saiba mais detalhes!