Eduardo Sterblitch diz que se considera medíocre: "Acho isso o máximo"

O ator Eduardo Sterblitch, de 37 anos, disse durante o "Papo de Segunda", do GNT, na noite desta segunda-feira, 20, que se acha medíocre

O ator Eduardo Sterblitch, de 37 anos, disse durante o "Papo de Segunda", do GNT, na noite desta segunda-feira, 20, que se acha medíocre. O apresentador fez a confissão ao ser questionado por João Vicente de Castro, Francisco Bosco e Russo Passapusso sobre como lida com o medo da mediocridade.

"Acho que dou sorte, porque sou palhaço. Eu me sinto medíocre e acho isso o máximo, faz sentido total. Acho que sou inteligente por causa disso", disse ele durante o papo. "Talvez a minha forma de pensar seja interessante para vocês, porque não tenho pudor com isso. Não quero ser inteligente, melhor. Não acho que o sucesso está aí. O meu humor é muito no caos, aproveitando as circunstâncias, que a sociedade tem medo que ninguém se encontre exatamente", completou Sterblitch.

Eduardo Sterblitch tenta fazer as pazes com apresentador, mas é ignorado

Na última última segunda-feira, 13, durante o progama do GNT, o humorista relatou uma desavença e tentou se reconciliar com um ex-amigo, mas foi ignorado por Marcos Chiesa, o Bola do ‘Pânico’. "Ele me odeia muito, acho que, talvez, por causa desse meu outro desafeto. Eu fico muito chateado, mas deixa para lá”, comentou.

Para quem não recorda, Sterblitch alcançou notoriedade no programa da RedeTV, que mais tarde passou a ser exibido pela Band, apresentando personagens como 'Poderoso Castiga' e 'Freddy Mercury Prateado', ao lado de Bola, com quem compartilhava uma forte amizade. Contudo, Eduardo revelou que a relação entre eles esfriou ao longo do tempo.

No programa, ele ligou para para tentar fazer as pazes com Chiesa. Enquanto esperava, ele explicou que "gosta muito dele" apesar das diferenças, porém acabou sendo ignorado em rede nacional, já que o apresentador não atendeu ao telefonema.