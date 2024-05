Belo é alertado por vidente sobre tragédia em seu futuro: 'Armadilha'

Após fim do casamento e outras mudanças em sua vida, Belo é alertado por sensitiva sobre situação perigosa que ele pode ser vítima

O cantor Belo está vivendo uma nova fase em sua vida. Separado após o fim do casamento com Gracyanne Barbosa e fazendo shows com o Soweto, o famoso recebeu um alerta da sensitiva Bianca Godoi sobre uma possível tragédia que ele possa fazer parte.

A especialista em ver futuros falou sobre o artista tomar cuidado ao pegar um carro. Ela então falou para Belo não dirigir com bebidas e ficar atento com isso. Bianca Godoi então compartilhou melhor e detalhou o que viu para o ex-marido de Gracyanne Barbosa.

"BELO TIVE UMA VISÃO MUITO PESADA MISERICÓRDIA CUIDADO COM BEBIDA E VOLANTE CUIDADO COM ARMADILHA, ARMAS E ESTAR EM LOCAL PERIGOSO NOSSA SENHORA QUE TE DE PROTEÇÃO VI UM CARRO PRETO CAPOTADO TINHA MUITA BEBIDA NA VISÃO", revelou ela sobre o que viu acontecendo envolvendo o cantor.

No último domingo, 19, Belo e Gracyanne completariam mais um ano de casados. A musa fitness então desabafou sobre o dia em que comemoriam 12 anos de união. Ele também compartilhou um desabafo nos últimos dias.

"Surpreendentemente li histórias íntimas que nunca foram minhas, vi retratados amores que nunca foram meus e ouvi narrativas que jamais pertenceram a mim. O que exatamente vivi de real? Somente ela e eu sabemos, nesses 16 anos, que realmente existiram", disse Belo e falou mais sobre a situação que está vivendo.

Belo fala sobre relação de amizade com Denilson após fim da briga

Após uma briga judicial de mais de 20 anos, o pagodeiro e o comentarista fizeram as pazes e colocaram um ponto final na desavença que causou o fim da amizade entre eles. Em participação no programa 'Conversa com Bial', exibido na madrugada desta terça-feira, 21, na Globo, o pagodeiro confirmou que tudo está resolvido.

O fim da briga aconteceu após Belo realizar o pagamento da dívida ao ex-jogador. Ao longo de sua entrevista com Pedro Bial, o artista fez questão de elogiá-lo. "Denilson sempre foi maravilhoso, sempre gostou de pagode, inclusive quem o levou para o Soweto fui eu", declarou.