Juliette estaria pagando fortuna em aluguel para morar no condomínio de Xuxa

Segundo colunista, Juliette está desembolsando fortuna em aluguel de mansão gigantesca no mesmo condomínio em que mora Xuxa; saiba o valor

No último final de semana, Juliette Freire revelou que já tem um novo lar para chamar de seu e compartilhou um tour por sua nova mansão. Apesar de planejar uma reforma no imóvel, surgiram rumores de que a residência é alugada e que a cantora está desembolsando uma verdadeira fortuna para viver no mesmo condomínio que Xuxa, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Juliette decidiu investir no aluguel de uma mansão para deixar seu dinheiro rendendo. Vale lembrar que depois que saiu de sua antiga residência a pedido do proprietário, a campeã do reality show revelou que iria avaliar as possibilidades antes de adquirir seu próprio lar ou alugar.

“Tô pensando se eu alugo ou se eu compro. Por quê? Primeiro tem a questão dos investimentos, preciso sentar com meu financeiro e entender. E segundo, não sei se quero ficar o resto da minha vida no Rio, tenho dúvidas. Por isso, provavelmente, vou alugar de novo e decidir isso. Na verdade queria construir do zero o jeito que imaginei”, contou na ocasião.

Agora, Juliette aluga mais uma mansão pela bagatela de R$ 60 mil por mês. Vale mencionar que o imóvel é avaliado em aproximadamente 17 milhões de reais, segundo o colunista. Além do aluguel, ela já revelou planos de investir e realizar uma reforma na propriedade, que fica no mesmo condomínio em que moram diversas estrelas, como a Rainha dos Baixinhos.

Em suas redes sociais, Juliette mostrou que a casa possui elevador, piscina, área gourmet, campo de futebol, quatro quartos, um apartamento separado, sala, cozinha equipada e vários outros cômodos. Tanto que ela pretende montar um cinema, uma sala de dança, uma sala de maquiagem, uma academia e uma garagem espaçosa para carros e motos.

Depois de ver o tour pela nova residência, os fãs ficaram impressionados com a nova mansão e deixaram comentários para Juliette: “Nossa! Casarão mesmo”, afirmou um seguidor. “Já é linda, depois da reforma vai ficar perfeita”, comentou outro. “Que casa maravilhosa! Que seu novo lar seja de muitas bençãos”, contou mais um.

Juliette planeja reality de reforma na web:

Atualmente morando de aluguel, a ex-BBB Juliette Freire planeja uma grande reforma em sua nova mansão e pretende compartilhar todo o processo com seus fãs. De acordo com informações obtidas pelo portal Extra, a intenção é transformar a reforma da casa em uma espécie de "reality" na internet e fechar parcerias para a mudança.

No início de abril, a ex-BBB contou que o imóvel é grande. "Para mim, ela é enorme e linda, perfeita, clara, energia boa, tem verde, enfim. Minha preocupação agora é mobiliar essa casa, porque quanto maior, mais troço, mais custo e mais trabalho. Estou preocupada, uma preocupação boa, onde eu vou arrumar tanto troço para botar dentro daquela casa?”, disse.