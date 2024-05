Juliette faz tour em sua mansão gigante antes de fazer a reforma

Nova mansão da ex-BBB e cantora Juliette Freire possui elevador, quatro quartos, piscina, campo de futebol e muito mais cômodos do que você pode imaginar

A ex-BBB e cantora Juliette Freire tem um novo lar para chamar de seu! Ela fez um tour por sua nova mansão e surpreendeu pela grandiosidade do local. A estrela mostrou todos os cômodos da propriedade antes de fazer a reforma.

A artista revelou que a casa possui elevador, piscina, área gourmet, campo de futebol, quatro quartos, um apartamento separado, sala enorme, cozinha equipada e vários outros cômodos. Tanto que ela pretende montar um cinema, uma sala de dança, uma sala de maquiagem, uma academia e uma garagem espaçosa para carros e motos.

Nos comentários do vídeo dela, os fãs ficaram impressionados com a nova mansão. “Nossa! Casarão mesmo”, afirmou um seguidor. “Já é linda, depois da reforma vai ficar perfeita”, comentou outro. “Que casa maravilhosa! Que seu novo lar seja de muitas bençãos”, contou mais um.

Juliette desabafa sobre desocupar mansão

Juliette contou que precisará se mudar da primeira casa que teve no Rio de Janeiro há poucos dias. "O dono vai morar aqui, ele pediu (risos). Ai, vou sentir saudade da minha primeira casinha no RJ. Mas não é agora não, vai demorar. (...) Tá bom, vivemos três anos aqui", avaliou.

Depois que se mudar, ela disse que quer continuar na cidade, mas não sabe se pretende alugar ou comprar uma residência na região. "Primeiro tem a questão dos investimentos, preciso sentar com meu financeiro e entender. E segundo, não sei se quero ficar o resto da minha vida no Rio, tenho dúvidas. Por isso, provavelmente, vou alugar de novo e decidir isso. Na verdade queria construir do zero o jeito que imaginei".

Juliette quer se tornar mãe no futuro:

A vencedora do BBB 21 Juliette Freire tomou uma decisão sobre o seu futuro. Na última segunda-feira, 11, a cantora contou que passou por um dos procedimentos para a retirada de seus óvulos após anunciar que os congelaria. Discreta sobre sua vida pessoal, a famosa revelou que quer se tornar mãe apenas daqui a alguns anos.