Após alugar mansão, Juliette planeja reality de reforma na web

Atualmente morando de aluguel, a ex-BBB Juliette Freire planeja uma grande reforma em sua nova mansão e pretende compartilhar todo o processo com seus fãs. De acordo com informações obtidas pelo portal Extra, a intenção é transformar a reforma da casa em uma espécie de "reality" na internet. Seguindo o exemplo de muitas celebridades, a ideia é criar um perfil no Instagram para mostrar o progresso da reforma e decoração. E tudo deve ser feito com permutas e publicidade.

No início de abril, a ex-BBB contou que o imóvel é grande. "Para mim, ela é enorme e linda, perfeita, clara, energia boa, tem verde, enfim. Minha preocupação agora é mobiliar essa casa, porque quanto maior, mais troço, mais custo e mais trabalho. Estou preocupada, uma preocupação boa, onde eu vou arrumar tanto troço para botar dentro daquela casa? Tem sala para a produção de coisas de make, tem cinema, tem sala de música, tem apartamento, tem tudo. Sei que desde que botei o olho nessa casa, minha gente, eu não consigo pensar em outra coisa", disse ela.

Após a assinatura do contrato de aluguel, a mãe de Juliette, Fátima Freire, publicou um vídeo em que aparece surpresa com as dimensões do imóvel. "A casa tem muito quarto com suíte, closet, um campo maravilhoso para as crianças brincarem. Uma piscina, vou ter que comprar boia, porque não sei nadar. Tem quarto para cinema, tem quarto para quem quiser fazer academia, tem de tudo, não tenho nem palavras. E ainda tem um shopping", se animou.

Por ora, o novo endereço dos Freire, localizado na Barra da Tijuca, onde Juliette já alugava uma residência por R$ 30 mil ao mês, será ocupado exclusivamente pela família da cantora. Apesar de estar namorando Kaique Cerveny há um ano, ainda não está nos planos do casal compartilhar o mesmo teto. O atleta continua residindo em Brasília.

