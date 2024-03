Juliette desabafa sobre desocupar mansão no Rio de Janeiro: ‘Primeira casinha’

Morando de aluguel, Juliette compartilha que terá que deixar sua mansão e reflete sobre a possibilidade de investir em um imóvel próprio no RJ

No último domingo, 17, Juliette desabafou sobre uma situação inesperada. Desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil, a cantora mora de aluguel em uma mansão no Rio de Janeiro. No entanto, ela contou que vai ter que desocupar a casa a pedido do dono. Sem ter para onde ir, a artista lamentou a partida de sua "primeira casinha" e revelou se tem planos de investir em um imóvel próprio.

Através dos stories do Instagram, a campeã da edição de 2021 do reality show da Globo, o 'Big Brother Brasil', exibiu a área externa luxuosa de seu imóvel. Na sequência, Juliette contou que já estava começando as despedidas: "Vou mudar dessa casa porque ela é alugada e o dono pediu. Só de raiva eu vou entregar", disse em tom de brincadeira.

"Ai, vou sentir saudade da minha primeira casinha no RJ. Mas não é agora não, vai demorar viu, minha gente?”, ela desabafou. Questionada por um amigo, Juliette explicou que estava dividindo a partida com os seguidores: “Eu tô contando que a gente vai mudar de casa porque o dono vai morar aqui. Aí o dono pediu e a gente vai ter que ir embora”, disse.

Juliette se despede de mansão no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Na sequência, a cantora compartilhou sua felicidade por ter morado na residência por três anos. Por fim, ela explicou que ainda não sabe qual rumo tomar depois que deixar o imóvel. A cantora pensa em investir em sua própria residência e tem vontade de construir seu lar do zero. No entanto, ela admitiu que ainda não decidiu se quer fazer morada permanente na Cidade Maravilhosa.

“Tô pensando se eu alugo ou se eu compro. Por quê? Primeiro tem a questão dos investimentos, preciso sentar com meu financeiro e entender. E segundo, não sei se quero ficar o resto da minha vida no Rio, tenho dúvidas. Por isso, provavelmente, vou alugar de novo e decidir isso. Na verdade queria construir do zero o jeito que imaginei”, Juliette explicou para os seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Vale mencionar que a famosa é natural de Campina Grande, na Paraíba. Mas desde que saiu milionária do reality show, Juliette estava alugando a mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por conta de compromissos profissionais. Apesar de viver de aluguel, a famosa tem algumas propriedades, mas divide seus imóveis com a família. Ela comprou uma casa para os irmãos e construiu outra para o pai.

Juliette quer se tornar mãe no futuro:

A vencedora do BBB 21 Juliette Freire tomou uma decisão sobre o seu futuro. Na última segunda-feira, 11, a cantora contou que passou por um dos procedimentos para a retirada de seus óvulos após anunciar que os congelaria. Discreta sobre sua vida pessoal, a famosa revelou que quer se tornar mãe apenas daqui a alguns anos.