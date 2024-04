Conheça a mansão gigante de Cesar Filho e sua família

O apresentador Cesar Filho abriu as portas de sua mansão luxuosa na Grande São Paulo e contou que a casa foi construída a partir das portas. Entenda aqui!

O apresentador Cesar Filho vive em uma casa luxuosa na Grande São Paulo junto com sua esposa, Elaine Mickely, e os dois filhos, Luma e Luigi. Em uma entrevista no Programa Eliana, do SBT, ele revelou os detalhes da propriedade.

O comunicador revelou que a mansão foi construída com um projeto que começou com o desenho dele e foi aprimorado por arquitetos e engenheiros. Inclusive, ele revelou que tudo começou com as portas enormes e luxuosas do local.

Cesar comprou as portas de ferro muitos anos antes de construir a casa. "Essas portas eu comprei e ficaram cerca de 18 anos guardadas. E a casa nasceu das portas. Estavam guardadas em um guarda móveis”, disse ele.

Logo na entrada da casa, ele colocou duas árvores de jabuticaba, uma de cada lado da porta de entrada e do lado de dentro da casa. Ele contou que se inspirou em um hotel dos Estados Unidos que tinha um jardim dentro do prédio.

A casa conta com móveis clássicos e elegantes, que ficam espalhados em uma grande sala de estar aberta. A propriedade tem elevador para os outros andares, uma garagem espaçosa para vários carros, piscina com um vitral, sala de cinema com sofá reclinável, estúdio de gravação e muito mais.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Cesar Filho fala de sua volta ao SBT

O apresentador Cesar Filho está de volta ao SBT para ter um novo programa na grade da emissora depois de encerrar o contrato com a Record TV. Agora, ele revelou o motivo para voltar à emissora de Silvio Santos depois de tantos anos que saiu de lá.

Em um vídeo no Instagram, ele contou que tomou a decisão de voltar ao SBT por causa de sua gratidão por Silvio Santos e a parceria que existe entre eles.

"Muita gente ainda me pergunta, por que é que você voltou pro SBT? Eu volto a repetir aqui que eu tenho uma aliança de gratidão com o Silvio Santos, foi ele que me resgatou. Você já conhece essa história. Quando eu fiquei nove anos fora do ar, ele me trouxe de volta. Então, eu devo muito ao Silvio. Antes disso, ele tentou me contratar sempre. Quando eu estava na Globo, durante duas oportunidades, ele tentou me contratar, não foi possível. Uma vez, quando ele saiu candidato à presidência da república, inclusive, é uma história muito antiga”, disse ele.

Então, Cesar exibiu um telegrama que recebeu de Silvio Santos no ano de 1988, quando não chegaram em um acordo para ele ir trabalhar no SBT. "O elogio que eu fiz a você no Jornal do Brasil foi pouco diante do seu profissionalismo. Se dessa vez não foi possível, tenho certeza de que algum dia trabalharemos juntos no SBT”, afirmou.

Cesar Filho assinou com o SBT em janeiro de 2024 para comandar o telejornal SBT Brasil a partir de 11 de março. No passado, ele trabalhou no SBT na década de 1990, quando atuou em Alô Doçura, e também trabalho no SBT Repórter, Ver Para Crer, Aqui Agora, Boletim de Ocorrências, SBT Brasil, Jornal do SBT Manhã e Notícias da Manhã. Depois disso, ele foi para a Record TV.