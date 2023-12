Cesar Filho leva a esposa e os filhos para seu último dia na Record TV

Após encerrar o contrato com a Record TV, Cesar Filho se despede do programa Hoje Em Dia na companhia da esposa e dos filhos nesta sexta-feira, 22

O apresentador Cesar Filho se despediu do programa Hoje Em Dia, da Record TV, nesta sexta-feira, 22. Ele apresentou sua última edição da atração e contou com a presença de sua família nos bastidores do seu último dia de trabalho na emissora .

A esposa dele, Elaine Mickely, esteve ao lado do marido durante todo o dia de trabalho nesta sexta-feira e eles também contaram com a companhia dos dois filhos, Luma e Luigi. Nos stories do Instagram, ela registrou os bastidores do trabalho do maridão, incluindo a gravação e o encontro com os colegas para se despedir.

Logo depois, Cesar contou como foi dar ‘tchau’ para os colegas de trabalho. "Muita emoção, principalmente com as pessoas que me ajudaram a fazer o programa todos os dias, a equipe maravilhosa que a gente teve. A gente é só a arte final, mas tem uma equipe inteira que trabalha aqui desde o dia anterior até a manhã para colocar o programa no ar. Eu quis fazer uma homenagem para eles porque sem eles a gente não é nada”, disse ele.

Por fim, Elaine elogiou Cesar. "Você é maravilhoso. Tudo que você faz, você transforma em ouro. Foi mais uma jornada linda. Te amo”, declarou.

Cesar Filho não renovou o contrato de 9 anos com a Record TV e deixou a emissora nesta sexta-feira, 22. A saída dele foi confirmada por meio de um comunicado à imprensa, que ainda informou que o substituto dele será o apresentador Celso Zucatelli.

"A RECORD informa que, nesta sexta-feira (22/12), Cesar Filho deixa a emissora e o comando do Hoje em Dia. Em comum acordo entre as partes, o contrato do apresentador será encerrado em 31 de dezembro. A partir de terça-feira (26/12), o jornalista Celso Zucatelli se junta a Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro no comando do Hoje em Dia, exibido de segunda a sexta, às 10 da manhã. Agradecemos ao Cesar Filho por todo seu profissionalismo e pela parceria nestes nove anos em que apresentou os programas Hoje em Dia e Aeroporto: Área Restrita, e desejamos sucesso em seus projetos futuros", diz a mensagem", informaram.

Cesar Filho deu presentão de aniversário para o filho

O apresentador Cesar Filho deixou o seu filho, Luigi Cesar, chocado com o presente que deu para ele em seu aniversário de 20 anos. O rapaz completou a nova idade neste dia 7 de dezembro e foi comemorar com a família em um restaurante na hora do almoço. Assim, o pai coruja escolheu este momento para entregar o seu presente carinhoso e inesperado.

O comunicador decidiu dar um presente significativo e que representa a paixão deles pelo time de futebol São Paulo. Cesar Filho presenteou o filho com quatro cadeiras cativas no Estádio do Morumbi. Ao receber o presente, o rapaz ficou chocado e muito feliz.

Antes de entregar o seu presente, o apresentador contou que era o seu sonho de criança ter cadeiras cativas no Morumbi e conquistou isso na vida adulta. "Quando eu era criança, tinha uns 12 pra 13 anos, eu alimentei um grande sonho na minha vida e eu demorei muito tempo para realizar esse sonho, mas muito tempo. Eu consegui, entre tantos sonhos que eu fui alimentando. Teve sonhos que eu alimentei e depois conquistei antes. E esse eu alimentei desde criança e demorei para conquistar. Depois de conquistado, depois de vivenciado esse sonho, eu acho que chegou o momento de eu transferir esse sonho para uma pessoa muito especial. E essa pessoa especial é o meu filho. Então, como é aniversário dele hoje, ele está completando 20 anos, eu preparei aqui. Nesse envelope está um sonho meu, que eu armazenei durante muito tempo, e hoje em dia eu dou para você”, afirmou ele.

E completou: "A partir de hoje, você é proprietário de cadeiras cativas no Morumbi. A partir de agora, as cadeiras cativas do Morumbi vão levar o nome dele”. Ao abrir o envelope e ver o presente, Luigi ficou muito feliz. "Que demais! Eu amei!”, afirmou.