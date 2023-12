Mudanças no 'Hoje em Dia': Record anuncia substituto de Cesar Filho

Record TV confirma saída de Cesar Filho e anuncia substituto; mudança vale a partir do ano que vem no 'Hoje em Dia'

A Record TV anunciou nesta sexta-feira, 22, que o apresentador Cesar Filho deixará realmente o comando do Hoje em Dia a partir de hoje. A notícia foi confirmada em uma nota enviada à imprensa.

Na declaração, a emissora também anuncia o retorno de Celso Zucatelli à atração. Ele, que fez aparições esporádicas, assume oficialmente a vaga deixada pelo comunicador.

Leia abaixo a nota na íntegra:

A RECORD informa que, nesta sexta-feira (22/12), Cesar Filho deixa a emissora e o comando do Hoje em Dia. Em comum acordo entre as partes, o contrato do apresentador será encerrado em 31 de dezembro. A partir de terça-feira (26/12), o jornalista Celso Zucatelli se junta a Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro no comando do Hoje em Dia, exibido de segunda a sexta, às 10 da manhã.

Ao final, a emissora ainda agradeceu ao comunicador pelos anos de serviços prestados. "Agradecemos ao Cesar Filho por todo seu profissionalismo e pela parceria nestes nove anos em que apresentou os programas Hoje em Dia e Aeroporto: Área Restrita, e desejamos sucesso em seus projetos futuros", diz a mensagem.

Cesar Filho fala sobre os rumores de que poderia sair da Record TV

O apresentador César Filho surpreendeu ao comentar sobre os rumores de que possa sair da Record TV após 9 anos na emissora. Atualmente, ele comanda o programa Hoje Em Dia nas manhãs da emissora e contou que seu contrato segue em negociação.

A imprensa nacional chegou a apontar que ele ainda não renovou o contrato com a Record TV e que poderia negociar uma suposta ida para o SBT. Porém, ele tranquilizou os fãs e disse que está em negociação com a Record. "São 9 anos [na Record]. A gente está negociando, não perdi as esperanças. A gente está conversando ainda, existe uma possibilidade”, disse ele ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV, durante a festa de 30 anos da Revista CARAS.