Gracyanne comenta participação de Belo no 'Domingão': 'Indelicadeza absurda'

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa abriu o coração e decidiu comentar a respeito da participação de Belo, seu ex-marido, no 'Domingão com Huck', da Globo. No programa, exibido no último domingo, 28, o cantor falou sobre o fim de seu casamento com a musa fitness.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, Gracyanne revelou que, embora tenha ficado emocionada com as palavras de Belo, não gostou da 'falta de posicionamento' do artista ao ser abordado sobre o divórcio no palco da atração.

"Achei lindo, fiquei feliz, emocionada e esperançosa. Embora eu acredite, de verdade, que onde há amor, há esperança, não tenho certeza se o amor suporta tanto. Onde o ego existe, o amor desiste. Afinal, Belo escolheu se calar, quando poderia ter sido claro sobre não estarmos juntos", explicou a musa.

Em seguida, Gracyanne Barbosa também lamentou a postura de Luciano Huck, amigo de longa data do ex-casal. Na ocasião, o apresentador comentou que estava 'pensando em arrumar uma namorada' para Belo no programa dominical. A influenciadora, no entanto, apontou a fala como uma 'brincadeira de mau gosto'.

"O resto do programa foi de uma indelicadeza absurda, uma falta de empatia. Difícil para mim ver um colega do casal simplesmente ignorar o fato de existir dor, de sermos reais. Ele preferiu brincar com isso. Eu realmente não esperava [as brincadeiras]. Luciano é nosso amigo de anos. Ele não precisa disso por ibope. Faltou só comemorar", concluiu Gracyanne Barbosa.

Vale lembrar que o ex-casal anunciou oficialmente o fim do casamento de 16 anos na última semana. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash, Belo e Gracyanne já estão separados há cerca de oito meses.

A declaração de Belo no 'Domingão com Huck'

Belo participou do programa Domingão com Huck deste domingo, 28, e falou sobre sua separação de Gracyanne Barbosa. A notícia sobre o término dos dois, que estavam juntos há 16 anos, virou assunto na última semana.

No palco da atração, o cantor conversou com Luciano Huck e não descartou a possibilidade de uma reconciliação. "Não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre faz algumas coisas, me leva por um caminho, sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, ruins da minha vida", começou o desabafo.

Em seguida, Belo falou sobre o momento difícil que está enfrentando em sua vida pessoal. "Tô passando por um momento que não é tão bom, logicamente, mas já vinha num processo desde o ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de 14 anos", completou o artista.