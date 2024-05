Sem Eliana, Tiago Barnabé ganha novo destino dentro do SBT

A CARAS Brasil apurou sobre o futuro de Tiago Barnabé, a Narcisa do 'Programa Eliana', dentro da emissora e seus próximos projetos no SBT

Tiago Barnabé (37) humorista, ator e intérprete da personagem Narcisa no SBT, também é o principal braço direito de Eliana (51) em sua atração dominical. Com a saída da apresentadora da emissora de Silvio Santos (93), começaram as especulações: qual será o futuro do humorista após Eliana deixar o SBT? Diante desse cenário, Tiago ganhou novo destino dentro do canal. Saiba mais.

Em conversa com a CARAS Brasil, uma fonte declara que o artista já começou as negociações com a direção da casa. Ele tem contrato com a emissora até o final deste ano e eles estão estudando como aproveitar Tiago nos programas. Apesar disso, ainda não se sabe qual será o destino dele, nem se ficará em alguma atração específica.

A nova informação é que as negociações com a direção começaram, mas, por enquanto, ainda em fase inicial. O humorista segue contratado até dezembro. Porém, ele continua esperando um parecer da direção para organizar seus projetos futuros.

As fontes também mencionam que Tiago já está sendo sondado por outras emissoras, inclusive, ele recebeu convites para o streaming, mas não tem nada fechado. Como o ator tem uma boa relação e produtividade com o canal e direção, eles devem resolver logo essa questão.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT informou que em breve vai anunciar a nova grade e também sobre os novos projetos de Thiago Barnabé dentro da emissora. Por enquanto, segue tudo como está. O futuro da figura pública na empresa do dono do baú, só será revelado após a nova grade de domingo ser desenhada e divulgada.

RELEMBRE

Eliana pediu demissão da emissora para seguir novos desafios na carreira, o que foi confirmado por ela e pelo SBT em um comunicado enviado à imprensa. Por enquanto, a apresentadora não revelou nada sobre o seu futuro na TV. As gravações do programa devem acontecer até meados de junho, pois Eliana tem contrato com o SBT até essa data.