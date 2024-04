Qual será o futuro de Tiago Barnabé após Eliana sair do SBT?

O humorista Tiago Barnabé, intérprete da Narcisa no 'Programa Eliana', tem futuro incerto na emissora após apresentadora sair do SBT

Tiago Barnabé (37) humorista, ator e intérprete da personagem Narcisa no SBT, também é o principal braço direito de Eliana(51) em sua atração dominical. Com a saída da apresentadora da emissora de Silvio Santos (93), começaram as especulações: qual será o futuro do humorista após Eliana sair do SBT?

Em conversa com a CARAS Brasil, uma fonte declara que o ator foi pego de surpresa quando a notícia saiu. Até o momento, nada foi conversado com Tiago sobre seu aproveitamento na emissora, ninguém da direção o procurou para maiores esclarecimentos com relação à permanência dele na TV.

As fontes também mencionam que o humorista já está sendo sondado por outros canais, inclusive, ele recebeu convites para o streaming, mas não tem nada fechado. Ele segue esperando um parecer da direção para organizar seus projetos futuros.

Fontes ligadas à emissora compartilharam que Tiago e Eliana chegaram a conversar em consideração ao respeito que tem um pelo outro. Na ocasião, algumas pessoas ficaram na porta para ninguém atrapalhar a conversa dos dois. O que foi dito ninguém sabe, mas a informação é que o bate-papo foi de muita emoção e agradecimentos.

O TEU FUTURO É DUVIDOSO

Enquanto aguardam respostas da direção e da emissora, Tiago e os demais funcionários do Programa Eliana seguem a vida normalmente. As gravações devem acontecer até meados de junho, pois Eliana tem contrato com o SBT até essa data.

Mesmo assim, o clima não é dos melhores nos bastidores da atração. De acordo com fontes ligadas à emissora, a produção está preocupada, muitos estão trabalhando inseguros, pois estão com medo do futuro deles no SBT quando o programa acabar.

Eliana pediu demissão da emissora para seguir novos desafios na carreira, o que foi confirmado por ela e pelo SBT em um comunicado enviado à imprensa. Por enquanto, a apresentadora não revelou nada sobre o seu futuro na TV.