Será? Eliana é cotada para programa do GNT, diz colunista

O futuro de Eliana na TV é assunto na internet depois que ela anunciou que vai sair do SBT. Saiba para qual programa ela é cotada

A saída da apresentadora Eliana do SBT está dando o que falar no mundo do entretenimento. Apenas um dia após o anúncio de que ela vai encerrar o contrato com a emissora de Silvio Santos em junho deste ano, os rumores sobre o futuro dela na TV começaram a circular na web.

Nesta terça-feira, 2, o Portal Leo Dias informou que ela é cotada para o programa Saia Justa, do canal fechado GNT - que faz parte do Grupo Globo. A ideia da emissora carioca seria contratar a loira para comandar o programa feminino na TV fechada antes de ter uma atração na TV aberta. A intenção seria fazer uma transição natural dela do SBT para a Globo.

Por enquanto, Eliana não revelou nada sobre o seu futuro na TV e pretende cumprir normalmente a sua agenda de gravações no SBT até junho.

Leia o comunicado sobre a saída de Eliana do SBT

"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

E completaram: "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela".