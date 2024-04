Vão Voltar? Davi abre o jogo sobre seu relacionamento com Mani Reggo

No Domingão com Huck, o campeão do BBB 24 Davi Brito falou abertamente sobre seu relacionamento com Mani Reggo após o reality

Davi Brito, o campeão do Big Brother Brasil 24, participou do programa Domingão com Huck deste domingo, 28, e falou sobre como está sua vida fora do confinamento do reality show da TV Globo. Além disso, ele abriu o jogo sobre sua relação com Mani Rêgo, de quem se separou após a atração.

"Estão acontecendo coisas que eu nunca imaginava viver na minha vida, muitas informações, muitos fãs. Estou adorando, esse povo maravilhoso. A maior felicidade que eu tenho dentro de mim é saber que eu represento milhares de pessoas no país que têm um sonho. Eu mostro para pessoas que é possível, é só acreditar, foco e objetivo, fé em Deus", afirmou ele para Luciano Huck.

Ao ser questionado sobre seu sonho de cursar medicina, o baiano foi direto. "O sonho continua. Já me perguntaram várias vezes, a edução é o pontapé inicial de todos os seres humanos, a educação transforma", ressaltou.

Davi: "A maior felicidade que eu tenho dentro de mim é saber que eu represento milhares de pessoas no país que têm um sonho" #Domingão



DAVI NO DOMINGAOpic.twitter.com/WVMnoZZ7U4 — gshow (@gshow) April 28, 2024

Em seguida, Davi também falou sobre sua vida pessoal. O ex-BBB confessou que ficou um pouco confuso com tanta informação após deixar o reality. "Quando saímos do BBB, [depois de] passarmos três meses confinados, só quem passa por isso vai entender. Entrei lá com 56 seguidores e saí com 10 milhões. Foi a primeira bombardeada que tinha tomado. Minha cabeça começou a se transformar, fiquei confuso, em estado de choque", admitiu ele.

Por fim, Davi falou sobre seu relacionamento e contou que está conversando com Mani. "Sei que essa polêmica toda, que todo mundo está comentando sobre minha vida pessoal, particular, que só cabe a mim resolver, precisava de um tempo depois que saí do BBB para raciocinar o que estava acontecendo com a minha vida aqui fora", disse o ex-motorista de aplicativo.

"Toda essa polêmica que está acontecendo é fofoca para tirar o meu valor. Acho que é um movimento: 'o Davi acertou tanto no programa, que vamos bater para acabar nele, até deixá-lo em depressão. Mas, vou ser aqui fora o mesmo que fui no programa. Assim como derrotei Golias na casa, vou derrotar aqui fora", completou o ex-BBB, em alusão ao gigante bíblico.

.@davibritof abre o jogo sobre sua vida pessoal no palco do #Domingão



DAVI NO DOMINGAO pic.twitter.com/js8BIsKAz1 — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 28, 2024

Saiba quanto custa terno que Davi usou na gravação do Domingão

Davi Brito tem chamado atenção dos fãs e internautas por seu estilo. O baiano, que está no ar no programa de Luciano Huck deste domingo, 28, na TV Globo, recebeu elogios pela escolha de seu terno azul.

A CARAS Brasil entrou em contato com Elcimar Badu, conhecido como costureiro das celebridades, para saber mais detalhes do look de Davi. Em entrevista, o estilista conta que o terno foi feito sob medida para o campeão do reality e explicou que a peça custa uma média de R$ 2.800.

"Tudo sempre depende muito dos materiais e tempo investidos em cada situação, existem produções que exigem até mesmo importações da Turquia, para se ter uma noção", conta Elcimar. "Todas as produções e peças de vestuário aqui do meu atelier são pensadas sob medida."Saiba mais!