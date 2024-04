Filho de Faustão pode deixar Band e ir para Record? Saiba mais

Procurada pela CARAS Brasil, Record comenta sobre boatos envolvendo negociação de João Silva, filho de Faustão, com a emissora

O começo do ano está sendo movimentado na TV brasileira. Nesta semana surgiram boatos de que João Silva (20), filho do apresentador Fausto Silva (73), estaria em negociação com outras emissoras. Segundo a informação, o jovem pode deixar a Band e ir para Record. Será que é verdade? Saiba mais.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da Record desmente os comentários. Eles reforçaram que nunca houve um contato da emissora com o artista. Com isso, não procede à informação de que ele está em negociação com o canal.

Também surgiram rumores de que João Silva poderia deixar a Band para ocupar o lugar de Rodrigo Faro (50). De acordo com o F5, do jornal Folha de S.Paulo, o contrato do apresentador com a emissora se encerra no final de 2024.

Com relação ao vínculo de trabalho de Rodrigo Faro, a equipe de comunicação da Record se restringe a comentar e declara só sobre o atual momento do apresentador dentro do canal. O contrato dele segue em vigor, com isso, tudo deve permanecer como está.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ

Recentemente, após a apresentadora Eliana (51) encerrar seu contrato com o SBT, também surgiram rumores de que ela estaria em negociação com a Record. Segundo os comentários, a emissora não estaria nada satisfeita com os índices de audiência do programa Hora do Faro. Supostamente, a ideia é colocar Eliana, que agora não tem mais contrato fixo com o SBT, para ocupar as tardes de domingo.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da Record esclareceu sobre os boatos. Eles declaram que estas informações não procedem. Não tem essa da emissora querer trocar Rodrigo pela apresentadora Eliana.

O comunicado que Eliana encerrou seu contrato com o SBT foi feito na última segunda-feira, 1. A notícia foi divulgada por meio de um comunicado oficial compartilhado pela área de imprensa da emissora. Apesar do fim da parceria pegar muitos de surpresa, eles informaram que a apresentadora continuará no ar até julho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.