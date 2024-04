Eliana volta a gravar seu programa após anunciar saída do SBT

Eliana quer seguir com sua rotina normal de gravações mesmo depois de anunciar que vai sair do SBT nos próximos meses

A apresentadora Eliana chocou os fãs nesta semana ao anunciar que vai sair do SBT nos próximos meses. Mesmo com esta confirmação, ela quer seguir normalmente com sua rotina de trabalho na emissora de Silvio Santos.

De acordo com o Portal Leo Dias, a comunicadora vai retomar as gravações do seu programa no dia 3 de abril depois de tirar alguns dias de férias para viajar com o marido e os filhos. Ela pretende seguir normalmente com sua rotina de gravações até o fim do contrato, que será em junho de 2024.

Eliana ficou no SBT por 15 anos e conquistou o público com seu programa de entretenimento nas tardes de domingo. Agora, ela vai encerrar o contrato com a emissora em junho, mas ainda não contou qual será seu próximo passo profissional.

Leia o comunicado sobre a saída de Eliana do SBT

"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

E completaram: "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela".