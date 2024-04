Entrevista do ex-BBB Davi no Altas Horas foi adiada. Saiba o motivo

Após vazamento de trecho da entrevista do ex-BBB Davi Brito no programa Altas Horas, a conversa não foi ao ar neste final de semana e o motivo é revelado por colunista

A entrevista do ex-BBB Davi Brito no programa Altas Horas, da Globo, não foi ao ar neste final de semana e o motivo veio à tona. A participação dele na atração foi alvo de um vazamento na semana passada, quando um trecho da declaração dele sobre a ex-namorada, Mani Reggo, circulou pelas redes sociais. Agora, o colunista Leo Dias contou o motivo para a conversar ainda não ter ido ao ar.

A expectativa era que o Altas Horas do último sábado, 27 de abril, tivesse exibido a participação de Davi, mas foi ao ar outro programa que já estava gravado. Então, o colunista Leo Dias contou que a entrevista do ex-BBB foi adiada para fazer parte da estratégia de divulgação do documentário sobre a vida dele, chamado de Davi - Um Cara Comum da Bahia.

O documentário deverá ser lançado no dia 8 de maio e a entrevista dele no Altas Horas deve ir ao ar no início de maio. Por enquanto, a Globo não se pronunciou sobre o adiamento da entrevista.

O que Davi falou no Altas Horas?

Parece que o relacionamento de Davi e Mani Reggo chegou ao fim. Sem confirmação de ambas a partes, nos últimos dias, a internet só fala sobre o suposto término do casal após a saída do baiano do BBB 24 como campeão da edição. Mas, agora, parece que houve uma revelação por parte dele.

Durante a gravação do Altas Horas, o motorista de aplicativo comentou como estaria sua relação com a vendedora e deixou escapar que não estão mais juntos. Segundo Davi, a iniciativa de colocar um ponto final veio de Mani.

No vídeo vazado na web é possível ouvir o que ele falou sobre a situação. "Quando saí do Big Brother, queria que as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque precisava de um tempo para minha cabeça raciocinar o que estava acontecendo comigo. Só que, em geral, não respeitaram o meu momento. Tipo: calma, ele saiu agora, entendeu? Me bombardearam de informações, parei na cama e fiquei em estado de choque. Até a minha própria ex-namorada, ela que terminou comigo, ela não soube respeitar o meu momento que estava vivendo. Tanto que conversei com ela, expliquei tudo o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento. Falei: 'calma, por favor, vamos retornar para Salvador, continuar vivendo nossa vida com dinheiro ou sem dinheiro, a nossa vida normal'", afirmou ele.