Eliana: Leo Dias revela bastidores da saída dela do SBT

Eliana rompe o contrato com o SBT após 15 anos de trabalho e o colunista Leo Dias revela os bastidores da notícia na emissora de Silvio Santos

A saída da apresentadora Eliana do SBT causou comoção nas redes sociais nesta segunda-feira, 1º, com o anúncio de que ela encerrou o contrato com a emissora depois de 15 anos de trabalho. Assim, o colunista Leo Dias revelou bastidores do rompimento do vínculo.

No programa Fofocalizando, o jornalista contou que a decisão de Eliana foi comunicada para a diretoria do SBT e todos entraram em um acordo por causa do carinho que sentem uns pelos outros. "A direção foi comunicada [sobre a decisão da Eliana] e foi tudo com a maior tranquilidade. Eliana disse que possui uma gratidão enorme pelo SBT, principalmente pelo Silvio [Santos], por tudo que ele fez por ela. Por esses anos todos... O Silvio foi o primeiro a dar uma oportunidade para ela apresentar um programa, na primeira fase dela aqui no SBT. Essa volta dela também foi muito importante", disse ele.

Então, ele comentou sobre um pedido especial de Eliana. "Ela disse que quer continuar mantendo uma boa relação com o SBT, ela quer continuar à frente do Teleton. Ela pediu para ser chamada para apresentar o Teleton, para abrir o Teleton esse ano. Ela quer estar aqui em outubro, provavelmente, ou novembro, que é a fase em que a gente realiza o Teleton aqui no SBT", afirmou.

Por fim, o colunista afirmou: "O que eu estou falando é o que foi falado com a direção do SBT, são os bastidores. É um pedido da Eliana, para que ela continue à frente do Teleton. E encerra-se, então, essa parceira incrível, com frutos maravilhosos. Foram 15 anos só nessa segunda fase da Eliana aqui no SBT, que vai encerrar nesse mês de junho".

Leia o comunicado sobre a saída de Eliana do SBT

"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

E completaram: "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela".