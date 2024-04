Após affair com Leticia Spiller, ex-BBB Nizam abre o jogo sobre status amoroso

Acabou? Ex-BBB 24, Nizam revelou qual é seu verdadeiro status de relacionamento após viver um affair com a atriz Leticia Spiller

Ex-participante do BBB 24, Nizam abriu o jogo e revelou ao público qual é seu verdadeiro status amoroso. Recentemente, o executivo de contas foi apontado como affair da atriz Leticia Spiller. Apesar de nunca terem confirmado - nem negado - o suposto romance, ambos já trocaram elogios em entrevistas.

Os dois, inclusive, marcaram presença juntos em eventos como o Lollapalooza, realizado em São Paulo. No entanto, ao que tudo indica, a relação entre eles não deve passar disso. De acordo com o próprio ex-BBB, seu atual estado civil continua sendo solteiro.

"Eu sigo solteiro. Sei que a galera fica imaginando um milhão de coisas, mas sigo solteiro, sigo aproveitando a minha vida. Estou aproveitando meu momento", disse Nizam, sem muitos detalhes. A declaração ocorreu em entrevista ao Privacy, plataforma de conteúdo adulto onde ele abriu um canal.

Vale lembrar que, recentemente, durante o Prêmio Gshow, o ex-brother revelou que apesar da distância, ele e Leticia Spiller conseguiam conversar com frequência por mensagem. "Eu moro em São Paulo e ela no Rio. Ela está com muito projeto e esse último mês para mim tem sido uma correria gigantesca, mas a gente se fala bastante, pelo menos umas quatro vezes por semana", esclareceu.

Lucas é recebido por alunos em sua antiga escola após BBB 24

Na última segunda-feira, 29, Lucas Henrique, o Buda, decidiu fazer uma visita à escola para matar um pouco da saudade da sala de aula. Embora tenha deixado claro que não planeja voltar a lecionar, o professor de educação física fez questão de encontrar seus antigos alunos. Ao pisar no colégio, o 'Tio Calabreso' foi recebido com carinho pelas crianças.

Após sua saída do Big Brother Brasil 24, Lucas estava preocupado com o risco de ser 'cancelado' devido às polêmicas durante o jogo, além das questões envolvendo sua ex-esposa, Camila Moura. No entanto, ao deixar o programa, o professor foi acolhido pelos colegas de confinamento e também contou com uma recepção calorosa de seus alunos. Confira!