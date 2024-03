Ex-BBB Nizam e Letícia Spiller chegam juntos no Lollapalooza Brasil

Preparados para o Lollapalooza Brasil, ex-BBB Nizam e Letícia Spiller chegam juntos ao festival de São Paulo após rumores de affair

Após causarem nas redes sociais, a atriz Letícia Spiller e o ex-BBB Nizam fizeram sua primeira aparição pública juntos. Nesta sexta-feira, 22, os dois apareceram lado e lado ao chegarem no primeiro dia do festival de música Lollapalooza Brasil, em São Paulo.

O suposto casal chegou abraçados ao Autódromo de Interlagos e pousaram para as câmeras em sua chegada. A artista estava usando um lindo macacão de paetê, com estampa animal print, para curtir a noite de show. Já o ex-brother apareceu com uma calça estampada e camiseta cinza para acompanhá-la.

Letícia Spiller e Nizam foram conectados na última quarta-feira, 20, quando a atriz deixou um comentário nada discreto em foto do quarto eliminado do BBB 24."Aff", disse a loira em uma foto sem camisa do executivo nas redes sociais.

Anteriormente, a famosa esteve em um relacionamento com o músico Pablo Vares, que chegou ao fim em novembro de 2023 após 7 anos. Apesar de aparecerem juntos, nenhum dos dois confirmou seu relacionamento.

Nizam elogia Leticia Spiller após 'flerte' da atriz

Após o 'flerte' entre Letícia Spiller e Nizam viralizar nas redes sociais, o ex-BBB revelou que conheceu a artista durante o Carnaval deste ano em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao jornal Extra, o ex-participante do BBB 24 não poupou elogios à loira.

"Ela é uma pessoa incrível que admiro. Somos colegas! Sobre o comentário na foto?! Pô, eu acho fod*. A gente está falando da Leticia Spiller, né?", declarou ele. "O que é que eu vou achar? Fico lisonjeado, acho animal. Quem recebe um comentário de Leticia Spiller? Acho incrível, claro, máximo respeito a mulher sensacional que ela é. Mulherão, né? Independente, linda, resolvida... Não posso achar nada de diferente disso! Não tem nem como... Eu seria maluco se não achasse demais!".