Letícia Spiller manda recado indiscreto para ex-participante do BBB 24

Após terminar relacionamento, Letícia Spiller chama atenção ao deixar comentário em ensaio ousado de Nizam, ex-participante do BBB 24

Na última quarta-feira, 20, Letícia Spiller chamou a atenção ao deixar um recado nada discreto nas redes sociais de um dos ex-participantes do Big Brother Brasil 24. A atriz comentou em um clique ousado de Nizam, que causou alvoroço nas redes sociais ao posar apenas de sunga em um ensaio fotográfico depois de sair do reality show da Globo.

O ex-brother compartilhou através de seu perfil oficial no Instagram os cliques feitos por Gui Guerreiro em que aparece sem camisa, exibindo um físico definido e malhado, enquanto cobre apenas o essencial com uma sunga. Claro que registros chamaram atenção, inclusive, resultaram em uma série de brincadeiras nos comentários.

Rodriguinho implicou com o brother em tom de piada nos comentários: “E eu preciso ver isso? Hahaha”, ele brincou com as fotos ousadas. Mas esse não foi o único comentário que chamou a atenção dos internautas. Isso porque Letícia Spiller marcou presença na publicação e se derreteu publicamente pelo executivo de contas eliminado do reality show.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nizam Hayek Abou Jokh 🌎 (@aboujokh)

Letícia comentou com um simples "aff", mas complementou a mensagem com emojis de coração e de fogo, deixando suas intenções claras. Diante do recado da famosa, Nizam não hesitou e também respondeu com alguns corações, o que levantou especulações sobre um possível envolvimento entre os dois futuramente.

Letícia Spiller deixou comentário em foto de Nizam do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Vários seguidores dividiram opiniões sobre a mensagem, e enquanto alguns apoiaram um romance entre eles, outros lembraram das polêmicas do ex-participante. Reconhecido como vilão desde o início do programa, o ex-brother não escondeu seus erros e até se desculpou por alguns de seus comentários durante o reality show da Globo.

Alguns admiradores também observaram que Letícia está solteira desde setembro do ano passado. Para quem não acompanhou, o o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, divulgou que o relacionamento com o músico Pablo Vares teria chegado ao fim. Ele revelou que enfrentaram uma crise na relação e decidiram dar um tempo e desde então, eles não apareceram juntos novamente.

Ex de Letícia Spiller rebateu comentário sobre fim do casamento:

No mês passado, o o ex-marido de Letícia Spiller, Pablo Vares, rompeu o silêncio e usou as redes sociais para comentar pela primeira vez sobre o término do relacionamento com a artista. O músico, que já foi alvo de críticas por sua aparência, rebateu um comentário de um seguidor que sugeriu que ele teria sido 'abandonado' pela parceira.

Em seu perfil oficial no Instagram, Pablo recebeu uma mensagem maldosa em uma publicação antiga sobre seu casamento. Apesar de ser conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, o músico abriu uma rara exceção ao responder o comentário em um vídeo: "Falei que tua mulher ia te abandonar", disse o seguidor.