Ex de Letícia Spiller rebate comentário sobre fim do casamento: ‘Abandonar’

Ex-marido de Letícia Spiller, Pablo Vares se pronuncia sobre a separação pela primeira vez e rebate especulações envolvendo o fim do relacionamento

Nesta sexta-feira, 02, o ex-marido de Letícia Spiller, Pablo Vares, rompeu o silêncio e usou as redes sociais para comentar pela primeira vez sobre o término do relacionamento com a artista. O músico, que já foi alvo de críticas por sua aparência, rebateu um comentário de um seguidor que sugeriu que ele teria sido 'abandonado' pela parceira.

Em seu perfil oficial no Instagram, Pablo recebeu uma mensagem maldosa em uma publicação antiga sobre seu casamento. Apesar de ser conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, o músico abriu uma rara exceção ao responder o comentário em um vídeo: "Falei que tua mulher ia te abandonar", disse o seguidor.

Com muita paciência, o uruguaio, que fala português, ironizou as especulações sobre sua relação com a atriz: "Irmão! Sério mesmo que vamos começar o ano assim? Dentre todas as mensagens de bênçãos e prosperidade, logo você, que tem Jesus na sua foto de perfil do Facebook, tinha que escrever uma coisa dessas?", o músico disparou.

Pablo rebateu com educação: "Mas como eu aprendi com Ele a dar a outra face, eu só tenho a lhe desejar um próspero 2024, cheio de saúde, paz, amor e bom senso por quê não? Faz bem também, né? E também lhe desejar um relacionamento muito próspero, longevo e cheio de amor para você e a sua companheira. Deus abençoe", finalizou.

Vale mencionar que ao longo do relacionamento, que durou sete anos, o músico foi alvo de comentários constantes sobre sua aparência. A atriz chegou a usar as redes sociais para desabafar sobre as críticas: "Acho que quando a gente tem a oportunidade de gerar reflexão e aprendizado, é valido”, iniciou o desabafo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pablo Vares (@pablovares)

“Quando se sente na obrigação de fazer isso é complicado. Mas ele encontrou uma maneira de fazer as pessoas refletirem. Acho maravilhoso, porque ele mostra um outro lado, de uma outra forma de vida, que pode ter também. Ele faz as pessoas refletirem para que elas possam pensar de outro jeito", Leticia lamentou as críticas e exaltou seu antigo amado.

Relembre o término de Letícia Spiller e Pablo Vares:

Letícia Spiller e Pablo Vares iniciaram sua história de amor em 2016, quando se conheceram nos bastidores de uma peça. Apaixonados, eles teriam oficializado a união dois anos depois e estariam morando juntos. Nas redes sociais, o casal costumava compartilhar declarações de amor e registros de suas viagens ao redor do mundo.

Entretanto, em setembro do ano passado, o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, divulgou que o relacionamento teria chegado ao fim. O jornalista revelou que enfrentaram uma crise na relação e decidiram dar um tempo. Apesar dos boatos, os artistas não se pronunciaram e mantiveram fotos juntos em seus perfis.