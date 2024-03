Ex-BBB Nizam elogia Leticia Spiller após 'flerte' da atriz: 'Lisonjeado'

Ex-participante do BBB 24, o brother Nizam reagiu ao comentário deixado pela atriz Leticia Spiller em uma de suas fotos; confira

Na última quinta-feira, 21, um comentário da atriz Leticia Spiller na foto do ex-BBB Nizamnão passou despercebido entre os internautas e chamou atenção da web. Após o 'flerte' entre os dois viralizar, ele revelou que conheceu a artista durante o Carnaval deste ano em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao jornal Extra, o ex-participante do BBB 24 não poupou elogios à loira. "Ela é uma pessoa incrível que admiro. Somos colegas! Sobre o comentário na foto?! Pô, eu acho fod*. A gente está falando da Leticia Spiller, né?", declarou ele.

Na sequência, completou: "O que é que eu vou achar? Fico lisonjeado, acho animal. Quem recebe um comentário de Leticia Spiller? Acho incrível, claro, máximo respeito a mulher sensacional que ela é. Mulherão, né? Independente, linda, resolvida... Não posso achar nada de diferente disso! Não tem nem como... Eu seria maluco se não achasse demais!".

Letícia Spiller deixou comentário em foto de Nizam do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Leticia Spiller está solteira desde setembro do ano passado, quando o colunista Lucas Pasin, do site Splash, do UOL, divulgou que o relacionamento com o músico Pablo Vares teria chegado ao fim.

Na época, o jornalista revelou que o então ex-casal enfrentou uma crise na relação e decidiram dar um tempo. Desde então, eles não apareceram juntos novamente. Recentemente, Pablo Vares rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito das especulações envolvendo o fim de seu casamento com a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Nizam faz visita especial para Rodriguinho

Fora do confinamento do BBB 24, da Globo, o cantor Rodriguinho recebeu uma visita bastante especial de seus ex-colegas de reality show. Na última quinta-feira, 21, Nizam e Vinicius Rodrigues foram até a casa do pagodeiro e registraram o reencontro do trio.

Através das redes sociais, os ex-brothers dividiram com os seguidores uma imagem do momento. "Dia de visitar o homem @Rodriguinho. Valeu pela recepção VIP de sempre", escreveu Vinicius na foto compartilhada em seus stories no Instagram.

Rodriguinho, Nizam e Vinicius Rodrigues se aproximaram logo no início do jogo do BBB 24. Dentro do programa, o trio protagonizou um dos momentos mais comentados pelo público: as falas polêmicas sobre os corpos de algumas sisters da casa.

Nizam foi o quarto eliminado da edição e o primeiro do grupo a sair do confinamento. Na semana seguinte, Vinicius também deixou o jogo. Rodriguinho, por sua vez, ainda continuou no reality show por um tempo, sendo o décimo participante a deixar a casa mais vigiada do país.

Confira o registro: