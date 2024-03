Rodriguinho recebe visita especial de ex-BBBs em sua casa: 'Recepção VIP'

Fora do BBB 24, o cantor Rodriguinho recebeu uma visita dos ex-colegas de confinamento Nizam e Vinicius Rodrigues em sua casa

Fora do confinamento do BBB 24, da Globo, há cerca de duas semanas, o cantor Rodriguinho recebeu uma visita bastante especial de seus ex-colegas de reality show. Na última quinta-feira, 21, Nizam e Vinicius Rodrigues foram até a casa do pagodeiro e registraram o reencontro do trio.

Através das redes sociais, os ex-brothers dividiram com os seguidores uma imagem do momento. "Dia de visitar o homem @Rodriguinho. Valeu pela recepção VIP de sempre", escreveu Vinicius na foto compartilhada em seus stories no Instagram.

Em seu perfil oficial, o atleta paralímpico ainda publicou um registro com a moto de Rodriguinho: "Mas e o pé da marcha? Como faço? kkk Só porque queria dar uma volta", se divertiu ele.

Rodriguinho, Nizam e Vinicius Rodrigues se aproximaram logo no início do jogo do BBB 24. Dentro do programa, o trio protagonizou um dos momentos mais comentados pelo público: as falas polêmicas sobre os corpos de algumas sisters da casa.

Nizam foi o quarto eliminado da edição e o primeiro do grupo a sair do confinamento. Na semana seguinte, Vinicius também deixou o jogo. Rodriguinho, por sua vez, ainda continuou no reality show por um tempo, sendo o décimo participante a deixar a casa mais vigiada do país.

Confira as publicações:

Fora do BBB 24, Rodriguinho reencontra Nizam e Vinicius. Foto: Reprodução / Instagram

Rodriguinho esclarece rumores de crise financeira

O cantor Rodriguinho, décimo eliminado do BBB 24, da Globo, já retomou os trabalhos fora do reality show e está renegociando alguns contratos de shows que acabou perdendo por conta da participação na casa mais vigiada do país. Sincero, o pagodeiro fez questão de negar que esteja passando por uma crise financeira.

Enquanto estava no confinamento, a vida financeira de Rodriguinho se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais. Já dentro da competição, ele sempre frisou que não havia aceitado o convite de Boninhopara ganhar o prêmio final do jogo.

Em entrevista ao jornal Extra, o pagodeiro reforçou que não existe crise financeira alguma, como foi especulado anteriormente. "Está tudo em ordem. Estava vivendo uma das melhores fases da carreira [antes de entrar no programa]", comentou ele, se referindo ao episódio em que revelou aos brothers que já tinha conquistado o valor final do BBB 24 em sua carreira profissional.

"Fui produtor do 'Tardezinha', do Thiaguinho, o evento que mais vendeu ingressos no país ano passado. Além disso, lancei discos, gravei músicas e DVD, estava negociando com plataformas o documentário que fiz com os bastidores desses trabalhos… Cancelei quase 50 shows para entrar no 'BBB'. Não me arrependo, mas, quando vejo essas notícias, penso: 'Se eu tivesse ficado aqui fora, ninguém estaria inventando isso'", completou Rodriguinho.

Ao longo da entrevista, o ex-brother explicou a estratégia adotada por sua equipe para anunciar o cancelamento de apresentações já agendadas durante a edição do reality show. "A gente adotou a tática de ir cancelando os shows aos poucos, à medida em que ia ficando no jogo. Claro que os contratantes ficaram um pouco desesperados quando me viram lá", se divertiu ele.

"Já estamos na fase de rever e retomar a agenda. Antes de entrar no programa, estava vivendo um cansaço dessa rotina. Por isso, dizia que o 'BBB' não era por dinheiro. Agora, o que mais quero é voltar a fazer música, voltar para a estrada. Estou com saudade", concluiu Rodriguinho.