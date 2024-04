Samara Felippo detalha caso de racismo sofrido pela filha: 'Não é a primeira vez'

A filha mais velha de Samara Felippo, de 14 anos, foi vítima de racismo dentro de escola onde estuda, em SP; atriz denunciou o caso

A atriz Samara Felippo se pronunciou novamente a respeito da denúncia de racismo feita em nome da filha mais velha, de 14 anos. Nesta segunda-feira, 29, a artista participou do programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da Globo, e detalhou o episódio contra a herdeira, ocorrido em uma escola em São Paulo.

"A minha filha mais velha foi vítima de racismo na escola. E não é a primeira vez. Quando eu morava no Rio de Janeiro, isso já tinha acontecido. Queria também deixar claro que eu sou contra qualquer tipo de cancelamento, linchamento. A notícia vazou dos grupos de WhatsApp de debate com os pais da escola e se espalhou rapidamente", iniciou Samara em um vídeo enviado à atração matinal da emissora.

Em seguida, a atriz contou como aconteceu o ataque contra a filha: "Na última segunda-feira, dia 22, a minha filha teve o caderno roubado e as páginas arrancadas violentamente. Tinha um trabalho extenso de pesquisa que valia nota para ela. E dentro desse mesmo caderno tinha uma frase de cunho racista, grave e criminosa", explicou a artista.

E continuou: "Não dá mais para as escolas relativizarem um crime previsto em lei. Esse debate precisa ser levado adiante com seriedade, com comprometimento. Porque para mim, uma educação antirracista é uma soma. É a soma da instituição digital. Ensino dentro da nossa própria casa, né? Os pais e a sociedade em si. Desde pequena eu converso com a minha filha sobre o que é o racismo, mal que ele causa a sociedade, até pra ela nomear, combater, se proteger. Então, converse com seus filhos, levem esse debate pra dentro de casa. Eu quero que esses adolescentes, não só as duas, mas toda a escola, tire uma lição pra vida toda, que cresçam e se formem cidadãos antirracistas", finalizou ela.

Durante a noite de domingo, 28, Samara Felippo publicou um texto em agradecimento ao apoio e acolhimento que sua família está recebendo neste momento. A atriz ainda explicou que está ao lado da primogênita o tempo inteiro e que em breve irá atualizar o público sobre a denúncia, uma vez que já tomou as medidas necessárias para que a lei seja cumprida.

Samara Felippo agradece apoio - Foto: Reprodução / Instagram

Entenda o caso:

No último sábado, 27, a atriz Samara Felippo denunciou um caso de racismo sofrido por sua filha mais velha, de 14 anos, em escola de alto padrão em São Paulo. Em entrevista ao G1, a famosa contou que duas alunas arrancaram as folhas do caderno da garota, que é negra, e escreveram uma ofensa de cunho racial em uma das páginas.

Na conversa, Samara deu detalhes sobre como aconteceu o caso. "Todas as páginas, de um trabalho de pesquisa, elaborado, caprichado, valendo nota, feito por ela, foram arrancadas violentamente e dentro do caderno havia a frase [racista]. O caderno já está em minhas mãos e um novo caderno já foi dado a minha filha", relatou a atriz.

A artista também contou como se sentiu ao descobrir a situação com sua filha. "Ainda estou digerindo tudo e talvez nunca consiga, cada vez que olho o caderno dela ou vejo ela debruçada sobre a mesa refazendo cada página dói na alma. Choro. É um choro muito doído. Mas agora estou chorando de indignação também", desabafou.

Segundo o G1, que encontrou em contato com a escola, as alunas que cometeram a agressão foram suspensas em tempo indeterminado. Saiba mais detalhes!