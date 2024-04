Viih Tube lamenta ataques após revelar segunda gravidez: 'Não é marketing'

Grávida de seu segundo filho, Viih Tube revelou que tem recebido comentários maldosos após anunciar a chegada do novo herdeiro

Mãe da pequena Lua, de um aninho de vida, a influenciadora digital Viih Tube anunciou ao vivo no 'Mais Você', da Globo, que está à espera de seu segundo filho com Eliezer. No entanto, durante a madrugada desta terça-feira, 30, ela revelou que virou alvo de ataques nas redes sociais, quando internautas passaram a apontar a nova gestação como marketing.

Através de seus stories no Instagram, Viih Tube publicou um longo texto rebatendo os comentários maldosos e ressaltou que não se trata de uma 'competição' entre influenciadoras para mostrar quem consegue ter mais filhos. "Eu sei que nós escolhemos expor nossa vida, nossa família, mas ter filho não é marketing", iniciou ela.

E continuou: "É o maior sonho da minha vida e é a maior responsabilidade! Vi muitos comentários maldosos falando até em tom de competição com outras influenciadoras e, de verdade, eu não sei o que se passa na cabeça de alguém pra achar que colocar alguém no mundo é uma competição. Minha família é minha vida! Eu sou feliz demais compartilhando com vocês! Mas eu sempre quis ter dois filhos próximos para crescerem juntos e isso não é de agora!".

Em seguida, Viih Tube agradeceu o carinho e apoio que vem recebendo do público desde que revelou a segunda gravidez: "Obrigada a todo carinho da maioria de hoje. Vocês são incríveis! Mas os comentários maldosos machucam demais, precisava falar", concluiu a influenciadora digital.

Vale lembrar que Viih Tube e Eliezer nunca esconderam a vontade de aumentar a família. Desde que a primogênita do casal nasceu, os ex-BBBs comentaram por diversas vezes que a chegada do segundo herdeiro era apenas questão de tempo.

Viih Tube revela problema com gestação após festa da filha

A influenciadora digital Viih Tube está esperando seu segundo filho com o marido, Eliezer. Após revelar a novidade para seus fãs nesta segunda-feira, 29, no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, a ex-BBB respondeu algumas perguntas de seus seguidores nas redes sociais e revelou que teve um problema na gestação.

Recentemente, a famosa celebrou o primeiro aniversário de sua filha, Lua Di Felice, com um festão que durou 3 dias e foi realizado em um resort. Com a correria e o estresse do evento, Viih Tube sofreu um 'descolamento de saco', como contou nos stories de seu Instagram oficial.

"Eu fiz um exame antes da festa, estava tudo ok, e eu fiz um exame logo no dia seguinte, pós-festa. Eu tive um descolamento. Não é um descolamento de placenta porque como eu completei agora 12 semanas, agora que tecnicamente vira uma placenta. Era um 'saquinho', que estava colando na parede do útero e ele não colou 100%", explicou a futura mamãe de dois. Confira detalhes!