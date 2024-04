Viih Tube e Eliezer planejavam segundo filho desde o ano passado: 'Tudo no tempo dele'

Em entrevista à CARAS Brasil, Viih Tube e Eliezer falaram sobre o desejo de dar um irmãozinho para a primogênita Lua

Viih Tube (23) e Eliezer (34) anunciaram nesta segunda-feira, 29, que serão pais pela segunda vez. A novidade foi revelada pelos pais da pequena Lua, de 1 ano, no programa Mais Você, da TV Globo. Em agosto do ano passado, os empresários e influenciadores digitais, que também já participaram do Big Brother Brasil, revelaram que pretendiam ter mais um bebê depois que a primogênita tivesse mais ou menos 2 anos, em entrevista à CARAS Brasil.

O ex-BBB ainda contou que, quando a esposa começou a se sentir mal na época, pois já tentavam engravidar, pensou na possibilidade de fazer um quarto extra na nova casa dos dois, que está em reforma. "Quando a Viih falou que estava passando mal eu disse: 'Vamos logo fazer o exame, porque aí já aproveitamos a obra e fazemos o quartinho', já que, atualmente nossa casa nova está em obra [risos] Foi a primeira coisa que pensei", falou.

"Quando deu negativo foi um pensamento de: 'Ok, não é o momento'. Porque eu considero tanto que a Lua é propósito de Deus sabe? Do jeito que foi (...) Eu tenho essa sensação que está tudo no tempo dele", completou o influenciador digital.

Lua completou 1 ano no dia 9 de abril. Eliezer e Viih Tube costumam compartilhar bastante da rotina como pais de primeira viagem nas redes sociais e encantam os seguidores com cliques da pequena. Ela já contou como descobriu a gravidez.

"Eu estava ficando (com o Eli) fazia três meses, eu comecei a ficar com ele falando 'não quero namorar, não quero ser pai, só quero ficar', a sorte é que a gente já estava namorando há umas duas semanas (quando descobri a gestação)", falou.