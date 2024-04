Eliana pode voltar para Record e substituir Rodrigo Faro? Saiba mais

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da Record esclarece os boatos sobre retorno da apresentadora para emissora

A apresentadora Eliana (51) encerrou seu contrato com o SBT após um período de 15 anos. O anúncio foi feito na última segunda-feira, 1, a decisão pegou muitas pessoas de surpresa. Com isso, começaram as especulações sobre os próximos projetos profissionais da apresentadora. Inclusive de que ela já está em negociação com outras emissoras e que é algo recíproco.

Segundo os rumores, a Record não está nada satisfeita com os índices de audiência do programa Hora do Faro. Supostamente, a ideia seria colocar Eliana, que agora não tem mais contrato fixo com o SBT, para ocupar as tardes de domingo. Com isso, Rodrigo Faro (50) perderia espaço dentro do canal.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da Record esclareceu sobre os boatos. Eles declaram que estas informações não procedem. Não tem essa da emissora querer trocar Rodrigo pela apresentadora Eliana.

O comunicado que Eliana encerrou seu contrato com o SBT foi feito na última segunda-feira, 1. A notícia foi dada à imprensa por meio de um comunicado oficial divulgado pela área de imprensa da emissora. Apesar do fim da parceria pegar a todos de surpresa, o comunicado informou que ela continuará no ar até julho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.

Ela conquistou o público com seu programa de entretenimento nas tardes de domingo. Agora, ela vai encerrar o contrato com a emissora em junho, mas ainda não contou qual será seu próximo passo profissional.

Eliana não é nenhuma novidade na TV Record. Ela assinou contrato com a emissora em 1998, onde esteve à frente de programas infantis e também passou a se dedicar ao público adulto, no Tudo é Possível e permaneceu até 2009, quando retornou para o SBT.

No canal, ela também se tornou a primeira mulher a apresentar um programa aos domingos, o horário mais nobre e disputado da TV nacional.