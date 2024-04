Rodrigo Faro surge caracterizado como Silvio Santos em novo teaser

Filme sobre a vida de Silvio Santos ganha teaser oficial e traz Rodrigo Faro no papel que faz homenagem para o apresentador do SBT

O apresentador Rodrigo Faro voltou a mostrar o seu lado ator. Desta vez, ele interpretar o apresentador icônico Silvio Santos no filme ‘Silvio’, que conta a história de vida do comunicador. O teaser oficial foi divulgado nesta terça-feira, 2, e traz imagens inéditas de Faro caracterizado como Santos.

O filme promete mostrar os bastidores da vida do apresentador, incluindo o momento em que ele foi sequestrado em 2001 e outros momentos de sua vida profissional e pessoal. Vale lembrar que Silvio Santos aprovou a escalação de Faro para interpretá-lo na telona.

No comunicado oficial sobre o filme, Faro comemorou o novo trabalho como ator, já que não atuava há cerca de 15 anos. "Interpretar o Silvio no cinema foi definitivamente o maior desafio da minha carreira até hoje. Ele sempre foi e é uma referência de comunicador para mim. Quando eu era pequeno e ia ao SBT fazer alguma participação no programa dele, ficava escondido na plateia, o vendo apresentar, e projetava que um dia eu pudesse estar no palco assim como ele, sendo um apresentador, um comunicador”, disse ele.

E completou: “Depois que virei apresentador, tive a oportunidade de encontrar com o Silvio no palco de seu programa para receber por algumas vezes o troféu imprensa, e eu sempre tive a vontade de fazer alguma homenagem a ele. E agora estou tendo a oportunidade de fazer essa grande homenagem em vida - um filme sobre Silvio Santos para o Brasil e, por que não, o mundo todo ver e conhecer a história desse cara incrível! Estou muito feliz e ansioso com essa estreia. Foram 40 dias rodando o filme - mais de três horas de caracterização por dia - tudo isso simultaneamente com as gravações dos meus programas na Record. O resultado ficou lindo e emocionante. Espero que o Brasil receba esse filme com muito amor, porque Silvio Santos merece essa homenagem”.

Confira a sinopse do filme Silvio:

"Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida".