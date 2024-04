Por que Eliana deixou o SBT? Emissora esclarece boatos

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT desmente boatos de possíveis brigas da apresentadora Eliana nos bastidores da emissora

Na última segunda-feira, 1, a apresentadora Eliana (51) comunicou que encerrou seu contrato com o SBT após um período de 15 anos, a decisão pegou muitas pessoas de surpresa. Com isso, começaram as especulações de qual foi a motivação para ela sair da emissora.

Em meio aos burburinhos, os rumores apontam que Patrícia Abravanel (46), a filha de Silvio Santos (93), tem uma relação não muito amigável com Eliana. Com o tempo, ela foi se desgastando ainda mais, o que, supostamente, contribuiu para a saída da apresentadora.

A CARAS Brasil procurou a equipe de comunicação do SBT, eles esclareceram que essa informação não procede! Nos bastidores da emissora, Eliana e Patrícia Abravanel sempre se deram muito bem. Não tem essa de que ela são brigadas.

Além disso, o canal também foi questionado sobre quem ficará no lugar da apresentadora e reforçaram que tem até junho para escolher e comunicar: "Assim que o SBT definir a nova grade de domingo estaremos divulgando. Temos até junho!".

Mesmo com o final do contrato, Eliana quer seguir normalmente com sua rotina de trabalho na emissora. De acordo com o Portal Leo Dias, a comunicadora vai retomar com as gravações do seu programa no dia 3 de abril depois de tirar alguns dias de férias para viajar com o marido e os filhos. Ela pretende seguir normalmente com sua rotina de gravações até o fim do contrato, que será em junho de 2024.

