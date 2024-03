Programa Silvio Santos terá novo nome? SBT esclarece suposta mudança

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT comenta se a emissora pretende alterar o nome do 'Programa Silvio Santos'

O ano de 2024 está sendo de grandes mudanças para o SBT. No começo do mês, a emissora anunciou todas as novidades em sua grade de programação que contará com mais de cinco novas atrações. No entanto, surgiram rumores de que o canal pretende mudar o nome do Programa Silvio Santos.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT nega que a emissora tem intenção de trocar o nome da atração. Além disso, eles esclarecem que, enquanto Silvio Santos não oficializar a sua aposentadoria, o programa continuará com o mesmo título, ou seja, Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel.

A atração leva esse nome porque durante anos foi apresentada por Silvio Santos(93). O dono do SBT ficou no comando do programa por mais de 50 anos, é claro, durante todo esse período algumas alterações no formato e cenário foram realizadas, mas a formula é a mesma já tem um bom tempo: um programa de auditório exibido nas noites de domingo.

Com a pandemia da COVID-19, Silvio Santos ficou afastado das gravações. Ele retornou em 2021, mas por um curto período. Desde então, o apresentador preferiu se afastar da TV, mas nunca anunciou que estava se aposentando.

Desde 2022, o Programa Silvio Santos é apresentado pela filha do Dono do Baú da Felicidade, Patricia Abravanel (46). Engana-se quem pensa que a audiência não se adaptou muito bem com Patricia, muito pelo contrário, aos poucos, ela foi conquistando o público e colocando a sua marca na atração dominical.

Mudança total

O SBT não está para brincadeiras em 2024, a emissora está planejando grandes novidades, algumas já estrearam. Um exemplo é o Chega Mais , o novo programa matinal que conta com apresentação de Regina Volpato (56), Michelle Barros (44) e Paulo Mathias (33). A atração começa às 09h30 e tem duração de quatro horas.

A veterana da TV, Christina Rocha (66) também está de volta. No dia 18, estreou o Tá na Hora, o telejornal brasileiro de apelo popular. Christina divide o comando do programa com Marcão do Povo.

Não para por ai, a influenciadora Virginia Fonseca (24) é outra novidade do SBT, ela está prestes a estrear seu primeiro programa de televisão. A esposa do cantor Zé Felipe será apresentadora do Sabadou com Virginia.