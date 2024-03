Christina Rocha compartilha conquista para mulheres no SBT: "Primeira vez"

Pronta para estrear o 'Tá na Hora', seu novo programa no SBT, Christina Rocha compartilhou uma conquista para as mulheres em sua carreira

Nesta sexta-feira, 8, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Christina Rocha celebrou o fato de ter seu programa sendo dirigido por uma mulher pela primeira vez na carreira. A apresentadora, que está na TV há mais de 40 anos, compartilhou que espera que as mulheres conquistem cada vez mais cargos de liderança.

"Pela primeira vez, terei uma diretora mulher", comemorou a famosa, que estreia no Tá na Hora, do SBT, no dia 18 de março. Letícia Flores estará no comendo da atração e de acordo com a apresentadora, é uma diretora "talentosíssima".

"Nossa diretora é jovem, fera e talentosíssima. Estou com segurança na equipe. Não estou querendo imitar o estilo de ninguém. Quero dar o meu tempero. O Tá na Hora não imita ninguém - temos uma mulher como apresentadora e outra mulher dirigindo", compartilhou Christina Rocha, em entrevista à Quem.

O programa vai ao ar no fim das tardes do SBT e irá competir com atrações de peso, como o Brasil Urgente, apresentado por José Luiz Datena na Band, e o Cidade Alerta, liderado por Luiz Bacci na Record. "Vamos pegar um horário danado, com outros monstros na programação das outras emissoras. Estou animada para comandar um programa que terá factual, curiosidades, oportunidades de emprego e repórteres pelo Brasil", disse ela.

O formato do Tá na Hora será diferente do Casos de Família, apresentado por Christina por mais de 10 anos. Ainda na entrevista, ela contou que sente frio na barriga com o novo projeto. "Dá um friozinho na barriga. Afinal, é ao vivo e com comprometimento de jornalismo. O SBT está se propondo a fazer um jornalismo sério. É um desafio. Espero que as tardes ganhem uma opção interessante. Nossos concorrentes não são as outras emissoras e, sim, os celulares".

Christina Rocha diz que casamento com irmão de Iris Abravanel gerou medo

A apresentadora Christina Rocha revelou que tinha receio quando era casada com Rubens Pássaro, irmão de Iris Abravanel. Ela sentia medo de acreditarem que ela tinha privilégios por fazer parte da família de Silvio Santos.

"Quando eu fazia júri dele [do Programa Silvio Santos], ficava muda. Travava. Depois que eu me separei, tenho mais intimidade", contou ela ao programa A Tarde é Sua. Na conversa, ela ainda disse que a proximidade não impediu que ela fosse demitida.

"Eu venho de muitas oportunidades [no canal], mas nesse tempo que eu fui casada, eu me privei muito. Quando eu fui demitida em 1999, eu achava que nunca ia ser. Eu achava que eu era o SBT, que todo mundo me amava", relatou ela.

Christina Rocha ainda reiterou seu carinho com Silvio Santos e contou uma história divertida. É que ele "roubou" para ela vencer o Jogo dos Pontinhos na última vez em que os dois gravaram juntos. Segundo ela, o "patrão" sentiu que ela estava triste com o fim do programa Casos de Família.

"Na última gravação do programa, foi comigo, ele que me chamou, não foi a produção. E foi um momento… o Casos de Família tinha saído do ar, eu não estava bem (…) ficou muito marcado pra mim. E eu ganhei, foi uma brincadeira, eu estava baixo-astral, desligada, aérea, mas ganhei", lembrou ela muito grata.

Christina Rocha foi cassada com Rubens Pássaro e teve dois filhos, Isabella e Victor Pássaro.