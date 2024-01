Christina Rocha diz que casamento com irmão de Iris Abravanel gerou medo: "Travava"

Christina Rocha diz que casamento com irmão de Iris Abravanel a prejudicou; artista disse que só teve intimidade com Silvio Santos após a separação

A apresentadora Christina Rocha revelou que tinha receio quando era casada com Rubens Pássaro, irmão de Iris Abravanel. Ela sentia medo de acreditarem que ela tinha privilégios por fazer parte da família de Silvio Santos.

"Quando eu fazia júri dele [do Programa Silvio Santos], ficava muda. Travava. Depois que eu me separei, tenho mais intimidade", contou ela ao programa A Tarde é Sua. Na conversa, ela ainda disse que a proximidade não impediu que ela fosse demitida.

"Eu venho de muitas oportunidades [no canal], mas nesse tempo que eu fui casada, eu me privei muito. Quando eu fui demitida em 1999, eu achava que nunca ia ser. Eu achava que eu era o SBT, que todo mundo me amava", relatou ela.

Christina Rocha ainda reiterou seu carinho com Silvio Santos e contou uma história divertida. É que ele "roubou" para ela vencer o Jogo dos Pontinhos na última vez em que os dois gravaram juntos. Segundo ela, o "patrão" sentiu que ela estava triste com o fim do programa Casos de Família.

"Na última gravação do programa, foi comigo, ele que me chamou, não foi a produção. E foi um momento… o Casos de Família tinha saído do ar, eu não estava bem (…) ficou muito marcado pra mim. E eu ganhei, foi uma brincadeira, eu estava baixo-astral, desligada, aérea, mas ganhei", lembrou ela muito grata.

Christina Rocha foi cassada com Rubens Pássaro e teve dois filhos, Isabella e Victor Pássaro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Fim do programa Casos de Família

Christina Rocha participou do Vênus Podcast e comentou sobre a notícia de que o SBT encerrou as gravações do programa Casos de Família. A apresentadora revelou seus sentimentos e falou sobre seu futuro após a suspensão das gravações do programa.

"Estou muito animada, eu estava saturada. Não gosto de ficar acomodada, eu não sou a Christina do Casos de Família, a Christina do SBT, sou apresentadora. Queria ter um programa diversificado, com entrevistas, nunca me deram a oportunidade de fazer esse tipo de programa. Acho que eu poderia ter feito muitas coisas e posso fazer porque não estou morta", disse ela em um trecho da entrevista.