Christina Rocha diz que não quer se acomodar após final do Casos de Família: “Estava saturada”

Christina Rocha, que apresentou o programa Casos de Família por 13 anos, diz o que quer fazer após fim das gravações

Publicado em 29/08/2022

A apresentadora Christina Rocha (65) participou do Vênus Podcast, de Yasmin Ali e Criss Paiva, e comentou sobre a notícia de que o SBT encerrou as gravações do programa Casos de Família, que pode voltar em 2023. A comunicadora revelou seus sentimentos e falou sobre seu futuro após a suspensão das gravações do programa que apresentou por 13 anos.

“Estou muito animada, eu estava saturada. Não gosto de ficar acomodada, eu não sou a Christina do Casos de Família, a Christina do SBT, sou apresentadora. Queria ter um programa diversificado, com entrevistas, nunca me deram a oportunidade de fazer esse tipo de programa. Acho que eu poderia ter feito muitas coisas e posso fazer porque não estou morta”, contou.

Ela diz que procura partir para outros desafios e ciclos, querendo sair do formato de programa que o Casos de Família era. “Tem que partir para outras coisas, outros desafios, outros ciclos. Eu fiquei nesse tipo de programa, que tenho orgulho, mas não gosto de me sentir paradona, meio acomodada, sabe? E a gente se acomoda, mas agora eu estou me sentindo renovada. Eu quero renascer, quero fazer outras coisas, tenho outras facetas, faço qualquer coisa”, completou.

Christina se diz orgulhosa dos anos que passou no comando da atração. "Tirando as brincadeiras, os memes, é um programa importantíssimo para mim. Eu cresci muito como pessoa, apresentadora, lidar com conflitos não é fácil. É um programa que mostrou de cara os problemas com diversidade, mostrou pai que não aceita filho homossexual, mostrou homens violentos. Às vezes, você sabe que tem problemas, mas não convive com eles. É um programa intenso, são casos reais", contou.

Para ela, o que levou o fim da atração foi o modo repetitivo como os episódios aconteciam. “É um formato engessado. Em 13 anos chega uma hora que acaba sendo repetitivo. O que gostaria de ter feito em outras cidades, mas não tivemos condições. Queria uma mudança, alguma coisinha nova, não é fácil fazer 13 anos sem nenhum recurso, recursos até pela falta de convidados”, explica.

Veja o episódio do Vênus Podcast com Christina Rocha na íntegra:

SBT anuncia fim de Casos de Família, apresentado por Christina Rocha por 13 anos

No dia 23 de agosto, em comunicado emitido pela assessoria de imprensa da emissora SBT, foi anunciado que o programa Casos de Família, que durou 18 anos, sendo 13 deles no comando de Christina Rocha, seria descontinuado.

Confira o comunicado do SBT:

"A Assessoria de Comunicação informa que o SBT irá suspender as gravações do programa Casos de Família a partir desta semana. A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com nova temporada e novas histórias. Vale lembrar que a apresentadora Christina Rocha permanecerá contratada do SBT. No horário da atração serão exibidas novelas. Casos de Família ficará no ar até 7 de setembro", informaram.