SBT revela que o programa Casos de Família vai sair do ar

Casos de Família, de Christina Rocha, ficará no ar apenas até o início de setembro após ter as gravações suspensas pelo SBT

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 17h51

O SBT anunciou que vai suspender as gravações do programa Casos de Família, que é comandado por Christina Rocha. A atração está no ar há 18 anos e vai parar de ser exibida no mês de setembro.

A revelação foi feita por meio de um comunicado emitido pela assessoria de imprenda da emissora na tarde desta terça-feira, 23. O comunicado informou que as gravações vão ser suspensas em breve e que a atração pode voltar a ser exibida em 2023.

Além disso, o SBT informou que a apresentadora Christina Rocha seguirá como contratada da emissora e que o horário do programa será usado para a exibição de novelas.

Confira o comunicado do SBT:

"A Assessoria de Comunicação informa que o SBT irá suspender as gravações do programa Casos de Família a partir desta semana. A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com nova temporada e novas histórias. Vale lembrar que a apresentadora Christina Rocha permanecerá contratada do SBT. No horário da atração serão exibidas novelas. Casos de Família ficará no ar até 7 de setembro", informaram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!