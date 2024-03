Por que o Programa Silvio Santos segue sucesso no SBT mesmo sem o apresentador?

Comandado por Patrícia Abravanel desde 2022, Programa Silvio Santos seguiu novamente na vice-liderança dos domingos, firmando sua potência na TV

No último domingo, 10, o Programa Silvio Santos alcançou a vice-liderança e chegou a 9 pontos no ranking geral das audiências na Grande São Paulo. Na média geral (das 20h01 à 00h05), a atração do SBT marcou 6,7 pontos de média e garantiu a segunda colocação com 12,3% de vantagem sobre a terceira colocada, que ficou com 6,6 pontos na mesma faixa de comparação. O excelente desempenho deste produto que marcou várias gerações parece que se firmou. A sensação que a gente tem é que nada e/ou ninguém tira dele esse triunfo, que nada e/ou ninguém o “arranca” desta posição tão importante e significativa. Mas por que o programa segue tamanho sucesso mesmo sem o comando de Silvio Santos, um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira?

Desde que o comunicador anunciou oficialmente sua aposentadoria, em setembro de 2022, o público fiel do Dono do Baú (hoje, com 93 anos) teve que se acostumar com a ideia de que ele não estaria mais “invadindo” as casas dos brasileiros e interagindo com as famílias aos domingos, como esteve por muitos e muitos anos. Na mira da crítica e dos mais céticos, que juravam que a partir dali estava decretado o fim da atração, a filha número 4 do apresentador, Patrícia Abravanel, decidiu encarar a grandiosa missão, impossível para qualquer artista. Ela, então, passou a comandar o Programa Silvio Santos e deu a cara a tapa, literalmente.

Aos poucos, no tempo dela e com seu jeitinho, Patrícia foi conquistando o público e fazendo o seu nome brilhar. Ao longo do tempo, vimos uma evolução significativa e um amadurecimento explícito a cada programa. Claro que no início, houve uma dificuldade para encontrar o caminho certo, o tom certo para uma roupagem nova sem deixar para trás a verdadeira essência do PSS; pois mexer em um produto tão tradicional, que está no ar há 60 anos, não é nada fácil, não é nada simples, dá medo e insegurança em qualquer um, até na filha do homem do sorriso largo, que o conhece melhor do que ninguém.

E esses números de audiência que falei acima – e repito: não foram registrados pela primeira vez – somente comprovam que a passada de bastão está sendo bem feita, o Programa Silvio Santos, mesmo moderno mas sem deixar sua essência morrer, está fazendo o telespectador continuar assistindo; pelo conteúdo da atração e pela apresentadora que está à frente do vídeo.

Nosso querido e inteligentíssimo Silvio Santos deve estar em casa, curtindo a família, principalmente os netinhos, comendo seus chocolates (ele é vidrado!) e se agradecendo pela sacada de ter encontrado a pessoa certa para ocupar o seu lugar nas noites de domingo, deixando ainda mais claro o seu legado na TV.