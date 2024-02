Silvio Santos carimba sua simpatia em fotos irreverentes

Longe daquela postura impecável de empresário de sucesso, Silvio Santos surge despido de qualquer formalidade e arranca sorrisos com a sua humildade

Famoso empresário, exemplo de homem bem-sucedido, fundador de uma das emissoras mais famosas e populares do Brasil, que é o SBT, conhecido como o 'Dono do Baú', Silvio Santos tem surpreendido cada vez mais seus fãs e o público em geral, desde que se aposentou dos palcos, em 2022.

No alto de seus bem vividos 93 anos, o apresentador - um dos mais queridos do país e importante nome na história da televisão brasileira - tem mostrado frequentemente seu lado mais "gente como a gente". E nesta quinta-feira, 1, ele surpreendeu mais uma vez ao mostrar um momento íntimo e sorridente, carimbando definitivamente sua simpatia.

Ele se deixou fotografar durante processo do novo visual, no salão do amigo de longa data, o cabeleireiro Jassa (79), que cuida do comunicador há décadas. Nas imagens, o veterano aparece com o cabelo branco antes de passar pelos cuidados do profissional. Depois, surge estampando um sorrisão, com os cabelos bem bagunçados. E finalizando, o resultado a la Silvio Santos, que todo mundo conhece, de madeixas castanhas, bem arrumadinas.

Sorriso lá, sorriso cá. Não tem como segurar o riso ao ver as fotos. E, com isso, Silvio Santos carimba, mais uma vez, e de forma nunca vista, todo o seu carisma. Quem imaginaria um dia ver o todo poderoso dono do SBT de forma tão "despida" de tradicionalismo e requinte? Um homem que, muitas vezes, nos deixou acreditar que era imortal, inalcançável, inabalável - um verdadeiro herói -, e nunca apenas um simples mortal.