Silvio Santos renova o visual em ida ao salão. Veja antes e depois!

Em rara aparição nas redes sociais, Silvio Santos é fotografado em dia no salão de beleza ao chegar lá com o cabelo branco e sair com os fios tingidos

O apresentador Silvio Santos está com novo visual! Longe da televisão desde 2022, ele aproveitou o dia tranquilo nesta quinta-feira, 1º, para ir ao salão de beleza do seu amigo, o cabeleireiro Jassa, que cuida do visual do artista há muito tempo.

Por lá, Silvio encontrou o apresentador Milton Neves, que fez questão de registrar o momento especial em um vídeo nas redes sociais. Nas imagens, o veterano apareceu com o cabelo branco antes de passar pelos cuidados do cabeleireiro.

“Ensinando o Jassa para cortar e pentear o cabelo do muito Silvio Santos, muito lúcido, humilde e até me deu conselhos de como vencer meus momentos, de como vencer minha já crônica depressão”, disse Milton na legenda do vídeo no X, que é o antigo Twitter.

Logo depois, Jassa mostrou uma foto com Silvio já com o cabelo castanho e um sorrisão no rosto ao renovar o visual.

Antes e depois do visual de Silvio Santos - Fotos: Reprodução / X e Instagram

Ensinando o Jassa para cortar e pentear o cabelo do mito Silvio Santos, muito lúcido, humilde e até me deu conselhos de como vencer meus momentos de como vencer minha já crõnica depressão. pic.twitter.com/D5Dx98Peiz — Milton Neves (@Miltonneves) February 1, 2024

Silvio Santos já conheceu o neto recém-nascido

O apresentador Silvio Santos já conheceu o neto recém-nascido, Benjamin, filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato. De acordo com o colunista Leo Dias, o encontro de avô e neto aconteceu pouco depois do nascimento do bebê.

O colunista contou que Benjamin foi levado direto para a casa do avô famoso assim que recebeu alta da maternidade. Inclusive, foi lá na mansão do dono do SBT que o bebê passou seus primeiros dias de vida e onde recebeu a visita de outros integrantes da família.

Benjamin nasceu no dia 12 de janeiro em uma maternidade de São Paulo, mas seu nascimento foi mantido em sigilo pela família e só se tornou público nesta quarta-feira, 31.

