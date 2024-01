Silvio Santos já conheceu o neto recém-nascido. Saiba mais!

A família aumentou e Silvio Santos já foi apresentado para o neto recém-nascido. Saiba como foi o encontro de avô e neto

O apresentador Silvio Santos já conheceu o neto recém-nascido, Benjamin, filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato. De acordo com o colunista Leo Dias, o encontro de avô e neto aconteceu pouco depois do nascimento do bebê.

O colunista contou que Benjamin foi levado direto para a casa do avô famoso assim que recebeu alta da maternidade. Inclusive, foi lá na mansão do dono do SBT que o bebê passou seus primeiros dias de vida e onde recebeu a visita de outros integrantes da família.

Benjamin nasceu no dia 12 de janeiro em uma maternidade de São Paulo, mas seu nascimento foi mantido em sigilo pela família e só se tornou público nesta quarta-feira, 31.

Como Rebeca Abravanel e Alexandre Pato se conheceram?

Alexandre Pato, que costuma ser bastante discreto em sua vida pessoal, abriu uma exceção em meados de 2021 para revelar como conheceu a esposa, Rebeca Abravanel. Através de seu perfil oficial do Instagram, o jogador de futebol contou que sua história com a apresentadora iniciou por conta de uma simples foto! É que eles se esbarram sem querer durante uma viagem internacional.

Pato revelou que a herdeira do apresentador Silvio Santos não perdeu a oportunidade e aproveitou para tietá-lo no encontro inesperado: “Conheci quando ela veio tirar uma foto comigo na Suécia”, o jogador de futebol revelou como conheceu a amada. Mas o relacionamento ainda demorou um ano para se desenrolar.

O craque não revelou se os dois estavam comprometidos na época em que se conheceram, mas contou que só foi encontrar Rebeca um ano depois. Por obra do destino, o casal acabou se esbarrando novamente em um restaurante em São Paulo e ao que tudo indica, não se desgrudaram mais e firmaram a relação deste então.

Em dezembro de 2018, Rebeca e Pato viajaram para Trancoso, no litoral sul da Bahia. O personal trainer publicou um clique no qual o casal aparece treinando juntinhos, o que levantou especulações de um romance. No início de 2019, eles assumiram o namoro e começaram a trocar declarações de amor nas redes sociais.

No mesmo ano, os pombinhos decidiram oficializar a união em um casamento secreto no condomínio onde a família Abravanel mora. A celebração exclusiva contou com apenas 30 convidados. A seleta lista inclui familiares e amigos próximos tanto da apresentadora quanto do jogador; saiba todos os detalhes do casório.