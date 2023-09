Rebeca Abravanel e Alexandre Pato se casaram na mansão de Silvio Santos; relembre

Casamento de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato contou apenas com a presença de amigos e familiares do casal

Alexandre Pato e Rebeca Abravanel estão em festa desde o anúncio da gravidez do primeiro herdeiro do casal. A novidade acontece cinco anos depois dos dois se casarem em uma cerimônia intimista e luxuosa na casa de Silvio Santos.

Discretos, o casamento dos dois aconteceu no condomínio onde a família Abravanel mora e contou com apenas 30 convidados. A seleta lista inclui familiares e amigos próximos tanto da apresentadora quanto do jogador.

Os únicos que não faziam parte do grupo de familiares foram o pastor da cerimônia, André Valadão, e sua esposa, Cassiane. Na época, ela chegou a publicar discretamente no stories do Instagram que estava indo casar alguns amigos, mas não citou nomes.

Passada a correria do evento, Alexandre resolveu compartilhar com os fãs um registro da festa. No vídeo, foi possível ver apenas alguns momentos da cerimônia e o visual do local, que estava com uma decoração luxuosa.

"'Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa.' (Mateus 19:6) Rebeca & Alexandre 29.06.2019", escreveu na legenda citando uma passagem da Bíblia.

Vale destacar que o casamento aconteceu com pouco menos de um ano de relacionamento entre os dois. A primeira aparição pública dos dois foi no programa do SBT Roda a Roda, em que o craque surgiu para fazer uma surpresa à amada.

ANUNCIO DA GRAVIDEZ

A apresentadora Rebeca Abravanel e o jogador de futebol Alexandre Pato terão seu primeiro bebê. A informação da gravidez da herdeira de Silvio Santos foi dada pelo jornalista Leo Dias, que atua no Fofocalizando do SBT.

Aos 42 anos, a esposa do atleta, de 34, está grávida após cinco anos juntos. A novidade foi confirmada pela própria irmã da grávida, Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, que autorizou a publicação da notícia pelo funcionário.

Nas últimas semanas, Rebeca Abravanel teve uma comemoração especial: os quatro anos de casamento com Alexandre Pato. Sorridente, ela revelou como celebraram mais um ano de união juntinhos, desde que resolveram trocar as alianças em junho de 2019, em uma cerimônia íntima na mansão da família Abravanel.