Rebeca Abravanel tem aniversário de casamento especial: '4 anos'

Com Alexandre Pato, Rebeca Abravanel tem comemoração especial de 4 anos de casada com o jogador

A apresentadora Rebeca Abravanel comemorou mais um ano casada com o jogador de futebol Alexandre Pato. Nesta quinta-feira, 29, o atleta compartilhou um clique da amada com um bolo e mostrou um pouco da celebração que tiveram.

Discreto com sua vida pessoal, o casal raramente exibe a vida íntima nas redes. Mas, dessa vez, eles resolveram exibir como foi o momento especial entre eles para celebrarem quatro anos de união.

Sorridente, a filha de Silvio Santos foi clicada pelo esposo ao lado de um bolo de dois andares, todo branco, e com alguns detalhes que retem a vida deles. Além de dois bonequinhos, cachorrinhos apareceram pelo doce.

Ainda recentemente, Alexandre Pato compartilhou uma declaração para a mulher. "Essa em especial que me acompanha na jornada da vida!", disse ele ao mostrar um clique raro da amada.

Em dezembro de 2018, a herdeira de Silvio Santos assumiu o namoro com o jogador. Após seis meses de namoro, eles se casaram no dia 29 de junho de 2019. O casamento aconteceu de forma íntima na casa dos pais da apresentadora.

Veja a comemoração de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato:

Rebeca Abravanel faz selfie na academia

A apresentadora Rebeca Abravanel compartilhou uma selfie rara em seu stories no Instagram. Na academia de sua mansão, a herdeira de Silvio Santos apareceu sentada em um aparelho de simulação de escada.

No registro publicado, a filha do dono do baú surgiu de pernas cruzadas na companhia de seu cachorro e brincou sobre o pet estar lhe encarando após ficar um tempo sem se exercitar.

"De volta aos treinos (não que alguém se importe)", disse ela. Logo em seguida, Rebeca Abravanel chamou a atenção para o cão fofo. "Só a justiça aqui do lado", apontou para ele.

No clique posado no espelho, a apresentadora apareceu toda estilosa para queimar as calorias. De saia verde neon, ela ostentou suas pernas lisinhas no momento fitness.

Tempos atrás, Rebeca Abravanel surpreendeu ao fazer uma outra selfie no espelho de um look do dia muito estiloso.