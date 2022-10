Na academia de sua mansão, Rebeca Abravanel faz selfie rara de treino: ''De volta''

Apresentadora Rebeca Abravanel fez selfie na academia de casa e surpreendeu com registro raro

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 13h34

A apresentadora Rebeca Abravanel (41) compartilhou uma selfie rara em seu stories no Instagram nesta quinta-feira, 06. Na academia de sua mansão, a herdeira de Silvio Santos (91) apareceu sentada em um aparelho de simulação de escada.

No registro publicado, a filha do dono do baú surgiu de pernas cruzadas na companhia de seu cachorro e brincou sobre o pet estar lhe encarando após ficar um tempo sem se exercitar.

"De volta aos treinos (não que alguém se importe)", disse ela. Logo em seguida, Rebeca Abravanel chamou a atenção para o cão fofo. "Só a justiça aqui do lado", apontou para ele.

No clique posado no espelho, a apresentadora apareceu toda estilosa para queimar as calorias. De saia verde neon, ela ostentou suas pernas lisinhas no momento fitness.

Ainda recentemente, Rebeca Abravanel surpreendeu ao fazer uma outra selfie no espelho de um look do dia muito estiloso.

Rebeca Abravanel mostra foto do passado da família toda reunida

Recentemente, Rebeca Abravanel encantou ao resgatar um clique do passado de toda a família com Silvio Santos.

Ao lado dos pais, o dono do baú e Íris Abravanel (73), a herdeira apareceu com as cinco irmãs, Patricia Abravanel (45), Silvia Abravanel (51), Cintia Abravanel (58), Daniela Beyruti (45) e Renata Abravanel (37).

"Das antigas", escreveu a esposa do jogador de futebol Alexandre Patona legenda da publicação, em que mostrou o clique inédito de todos reunidos.

