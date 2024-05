Faustão ganha bela homenagem da esposa ao completar 74 anos: "Gratidão"

Nas redes sociais, Luciana Cardoso prestou uma bela homenagem ao marido, o apresentador Faustão, que completou 74 anos nesta quinta-feira, 2

Luciana Cardoso usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido, Fausto Silva. Nesta quinta-feira, 2, o apresentador completou 74 anos de vida, e ela fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil oficial no Instagram, Luciana compartilhou vários cliques ao lado de Faustão e da família, e falou sobre poder comemorar a vida do amado, que precisou passar por dois transplantes de órgãos. "Hoje é dia de comemoração! Mais um ano... E que ano!!!", começou o texto.

Em seguida, ela desejou que o novo ciclo do marido seja repleto de saúde. "Nada tem sido muito fácil nos últimos tempos, mas a gratidão por você poder abrir um novo ciclo e continuar firme no propósito de ficar bem supera qualquer obstáculo. Tenho certeza que o ano novo que hoje se abre será com a saúde e alegria que você merece voltar a ter", acrescentou.

"Estaremos sempre aqui pra te dar apoio, suporte e amor. Nada mais justo do que poder retribuir o bem e a felicidade que você sempre proporcionou pra nossa família e pra tantas outras pessoas nesse mundão. Feliz aniversário e bora viver! Gratidão eterna as duas famílias doadoras que permitiram que hoje você continuasse por aqui com a sua família", finalizou.

Mais cedo,João Silva, filho de Faustão, também parabenizou o pai na web. "Resiliência, generosidade, ídolo e o melhor pai do mundo. Este é o filho Sr Maury e da Dona Cordelia: Fausto Silva!", escreveu o herdeiro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Cardoso (@lucard)

Faustão recebe alta hospitalar após passar por transplante de rim

No mês passado, o apresentador Fausto Silva recebeu alta do hospital após ficar 54 dias internado. Ele passou por um transplante de rim em fevereiro de 2024 e precisou ficar sob cuidados médicos por causa de sintomas de rejeição do novo órgão. Porém, os médicos conseguiram contornar a situação e ele saiu do hospital no dia 12.

"Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. O paciente seguirá sob as orientações médicas", diz o comunicado assinado pelo Dr. Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico de serviços hospitalares e prática médica do. Hospital Israelita Albert Einstein", informou o boletim médico.