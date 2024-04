Faustão recebe alta hospitalar após passar por transplante de rim

O apresentador Faustão ficou internado por 54 dias e recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 12, após passar pelo seu segundo transplante de órgãos

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta do hospital após ficar 54 dias internado. Ele passou por um transplante de rim em fevereiro de 2024 e precisou ficar sob cuidados médicos por causa de sintomas de rejeição do novo órgão. Porém, os médicos conseguiram contornar a situação e ele saiu do hospital nesta sexta-feira, 12.

A alta dele foi informada por meio de um boletim médico. "Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. O paciente seguirá sob as orientações médicas", diz o comunicado assinado pelo Dr. Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico de serviços hospitalares e prática médica do. Hospital Israelita Albert Einstein", informaram.

A cirurgia de transplante de rim de Faustão aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2024 e foi um sucesso. Ele fez o procedimento cerca de seis meses após ter passado pelo transplante de coração. O novo procedimento foi necessário porque ele tinha uma doença renal crônica que se agravou.

Esposa de Faustão falou sobre o motivo da longa internação

Em um comunicado nas redes sociais, Luciana Cardoso contou que o marido, Faustão, está internado há 47 dias. "Hoje, 5 de abril, completam 47 dias da internação para o implante renal do meu marido Fausto Silva. Nesse período, muitas coisas aconteceram e ele tem lutado bravamente para se manter bem, com energia e disposição para colaborar com sua recuperação", começou dizendo.

E deu mais detalhes: "Há 3 semanas, tivemos a notícia que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tevemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida".

"A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário paa que todo o organismo volte a funcionar em harmonia. Não foram tempos fáceis. Mais uma vez, aceitamos as provações que vida nos dá como aprendizados que servem para fortalecer ainda mais a fé, a união familiar e a gratidão aqueles que no momento difícil, tem a generosidade de dizer sim e permitir que outras pessoas permaneçam vivas por mais tempo através da doação de órgãos", afirmou.